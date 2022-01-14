Терехов мэр Харькова, но финансами города руководит Абрамович из ОПЗЖ – СМИ

Недавно избранный мэром Харькова Игорь Терехов передал контроль за основными финансовыми потоками города тому, кто помог ему выиграть выборы

Об этом в большом материале о нынешней ситуации во втором крупнейшем городе Украины пишет сайт Главком. Автор доказывает, что Терехов сейчас полностью зависим от нескольких влиятельных лиц в Киеве, в частности, от депутата Верховной Рады, члена ОПЗЖ Игоря Абрамовича, который помог Терехову стать мэром.

"Игорь Абрамович, воспользовавшись ситуацией, предложил кандидату в мэры новую конфигурацию сотрудничества, предполагавшую возобновление поддержки ОПЗЖ в горсовете и новый формат коммуникации с Офисом президента, включая фракцию "Слуга народа". У Игоря Терехова не было другого выхода, как принять новые условия, чтобы сохранить влияние на городские процессы и статус топ-кандидата в мэрской гонке. По сути, ему пришлось переориентироваться на Абрамовича в Киеве", – говорится в публикации.

Автор отмечает, что переход Игоря Терехова под влияние Игоря Абрамовича произошел после отставки с должности министра внутренних дел Арсена Авакова и введения санкций СНБО против бизнесмена Павла Фукса – обоих обоснованно и неоднократно называли главными спонсорами предвыборной кампании Терехова.

Переход тогда еще и.о. мэра Харькова Игоря Терехова к тесному сотрудничеству с Игорем Абрамовичем отметился взаимовыгодными последствиями – считает автор.

"Результатом этого сотрудничества стали не только синхронные голосования депутатов ОПЗЖ и Блока Кернеса в горсовете, но и общие планы перераспределения финансовых потоков в городе. Сюда же вошло распределение квот и влияния в депутатских комиссиях, органах исполнительной власти, департаментах и ​​коммунальных предприятиях города" и "Абрамович получил контроль над сферой ЖКХ с бюджетом около 2 млрд грн – руководителем соответствующего департамента, а заодно и заместителем мэра стал… тесть Абрамовича Семен Сирота", – говорится в статье.

Автор доказывает, что, даже став мэром, Игорь Терехов не избавился от зависимости от Игоря Абрамовича – наоборот, она только усилилась.

"Влияние Абрамовича в городе становится очевидным – он открыто и демонстративно назначает близких к себе людей на высокие должности. Например, в октябре 2021 года горсовет сделал новыми заместителями мэра: по вопросам ЖКХ – Виталия Мельника, по цифровой трансформации (которому в новой структуре переданы полномочия по выделению земли, ГАСИ, сфере МАФ) – Сергею Кузьмину. Эти чиновники были назначены при непосредственном участии Абрамовича и согласованы на Банковой", – напоминает автор, фактически отмечая хаос в системе управления вторым городом Украины.

Игорь Терехов получил пост мэра Харькова после выборов в октябре прошлого года. До этого был исполняющим обязанности городского головы сразу после смерти Геннадия Кернеса. Как неоднократно во время избирательной кампании и голосования заявляли наблюдатели, весь избирательный процесс, включая голосование, проходил с многочисленными нарушениями законодательства.