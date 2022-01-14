Терехов мер Харкова, але фінансами міста керує Абрамович з ОПЗЖ – ЗМІ

Нещодавно обраний мером Харкова Ігор Терехов передав контроль за основними фінансовими потоками міста тому, хто допоміг йому виграти вибори

Про це у великому матеріалі про нинішню ситуацію у другому найбільшому місті України пише сайт Главком. Автор доводить, що Терехов нині повністю залежний від кількох впливових осіб у Києві, зокрема від депутата Верховної Ради, члена ОПЗЖ Ігоря Абрамовича, який допоміг Терехову стати мером.

"Ігор Абрамович, скориставшись ситуацією, запропонував кандидату в мери нову конфігурацію співпраці, котра передбачала відновлення підтримки ОПЗЖ в міськраді і новий формат комунікації з Офісом президента, включаючи фракцію "Слуга народу". В Ігоря Терехова не було іншого виходу, як прийняти нові умови, щоб зберегти вплив на міські процеси і статус топ-кандидата в мерських перегонах. По суті, йому довелося переорієнтуватися на Абрамовича в Києві", – сказано у публікації.

Автор відзначає, що перехід Ігоря Терехова під вплив Ігоря Абрамовича стався після відставки з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та запровадження санкцій РНБО проти бізнесмена Павла Фукса – обох обгрунтовано і неодноразово називали головними спонсорами передвиборної кампанії Терехова.

Перехід тоді ще в.о. мера Харкова Ігоря Терехова до тісної співпраці з Ігорем Абрамовичем відзначився взаємовигідними наслідками – вважає автор.

"Результатом цієї співпраці стали не лише синхронні голосування депутатів ОПЗЖ і Блоку Кернеса в міськраді, але й спільні плани щодо перерозподілу фінансових потоків в місті. Сюди ж увійшов розподіл квот і впливу в депутатських комісіях, органах виконавчої влади, департаментах і комунальних підприємствах міста" та "Абрамович отримав контроль над сферою ЖКГ з бюджетом близько 2 млрд грн – керівником відповідного департаменту, а заодно й заступником мера став… тесть Абрамовича Семен Сирота", – йдеться у статті.

Автор доводить, що, навіть ставши мером, Ігор Терехов не позбувся залежності від Ігоря Абрамовича – навпаки, вона лише посилилась.

"Вплив Абрамовича в місті стає очевидним – він відкрито і демонстративно призначає близьких до себе людей на високі посади. Наприклад, в жовтні 2021 року міськрада зробила новими заступниками мера: з питань ЖКГ – Віталія Мірошника, з цифрової трансформації (якому в новій структурі передано повноваження з виділення землі, ДАБІ, сфері МАФ) – Сергія Кузьміна. Ці чиновники були призначені за безпосередньої участі Абрамовича і погоджені на Банковій", – нагадує автор, фактично відзначаючи хаос в системі управління другим за значенням містом України.

Ігор Терехов отримав посаду мера Харкова після виборів у жовтні минулого року. До того був виконувачем обов’язків міського голови одразу після смерті Геннадія Кернеса. Як неодноразово під час виборчої кампанії та голосування заявляли спостерігачі, весь виборчий процес включно із голосуванням відбувався з численими порушеннями законодавства.