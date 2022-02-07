Под Харьковом патрульные сбежали от блогера, показав тому неприличный жест (видео)

В полиции уже начали служебное расследование.

Патрульные возле Харькова скрылись от блогера Вадима Мануйленко (VADOSKHARKOV) и показали ему неприличный жест.

Об этом инциденте написало местное издание Newsroom.

Он рассказал, что происшествие случилось возле поселка Высокий, когда он заметил экипаж патрульных с прибором TruCAM. Блогер говорит, что видел, как те составляют протокол, но при этом рядом не было ни автомобиля нарушителя, ни водителя.

Это заставило его остановиться и поинтересоваться, чем же там занимались стражи порядка.

Мануйленко отметил, что патрульные не стали отвечать на его вопросы, а вместо этого закрыли перед ним дверь.

"Я постучал в окно полицейской машины и попросил копов показать свои удостоверения, но те на меня никак не реагировали", — сказал он.

Блогер рассказал, что после этого патрульные несколько раз отъезжали от него на несколько десятков метров, но он настойчиво следовал за ними. В конечном итоге полицейским это надоело, после чего они уехали с места, на прощание показав ему средний палец.

"Этот правоохранитель нарушил уйму инструкций. В ближайшее время мой адвокат направит в полицию официальную жалобу по поводу произошедшего", — сказал он и добавил, что обнародует полное видео происшествия позже.

В комментариях к записи глава патрульной полиции Харькова Алена Стрыжак отреагировала на происшествие и пообещала разобраться с такими действиями подчиненных.

Как сообщалось ранее, в Киеве неизвестные набросились с кулаками на помощника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили. Пострадавший мужчина доставлен в больницу с многочисленными травмами, его состояние оценивается, как удовлетворительное