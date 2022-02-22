Благодаря "Большой стройке" сельский лицей на Харьковщине станет лучшим учебным заведением области

В марте в Харьковской области стартует ремонт Малоданиловского лицея. В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в заведении планируют достроить новое многоэтажное помещение и восстановить существующее здание. Об этом сообщает Kharkiv Today.

На время строительно-ремонтных работ обучение в лицее приостановят, а школьников переведут в арендуемое помещение. После обновления учебное заведение станет лучшим в области.

"Хотим избавиться от проблем с водоотводом, восстановить работу других инженерных сетей. Повысить энергоэффективность. Улучшить пищеблок и предусмотреть доступность образовательного процесса для людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Выполнить фасадные работы и упорядочить прилегающую территорию", — рассказал заместитель главы ОГА Михаил Харнам.

В многоэтажной пристройке разместят бомбоубежище, современный актовый зал, медиа- и библиотеку, гардероб и душевые кабины для спортзала. Здесь также обустроят новые туалеты, учебные классы, комнаты для учителей. А в старом помещении обновят некоторые классы, отремонтируют коридоры и спортивный зал.

Как отметил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, в этом году по программе президента планируют восстановить четыре школы и шесть детских садов. Все учреждения будут отвечать требованиям инклюзии и будут оснащены всем необходимым для обучения в помещениях европейского уровня.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в рамках программы запланировано построить или реконструировать 141 школу, 133 детских садика, четыре учебных заведения другого уровня и четыре малых групповых дома.