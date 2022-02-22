Завдяки "Великому будівництву" сільській ліцей на Харківщині стане кращим навчальним закладом області

Цього березня у Харківській області стартує ремонт Малоданилівського ліцею. В рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в закладі планують добудувати нове багатоповерхове приміщення та відновити існуючу будівлю. Про це повідомляє Kharkiv Today.

На час будівельно-ремонтних робіт навчання в ліцеї призупинять, а школярів переведуть до орендованого приміщення. Після оновлення навчальний заклад стане кращим в області.

"Хочемо позбутися проблем з водовідведенням, оновити роботу інших інженерних мереж. Підвищити енергоефективність. Поліпшити харчоблок та передбачити доступність освітнього процесу для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Виконати фасадні роботи і упорядкувати прилеглу територію", — розповів заступник очільника ОДА Михайло Харнам.

У багатоповерховій прибудові розташують бомбосховище, сучасну актову залу, медіа- та бібліотеку, гардероб та душові кабіни для спортзалу. Тут також облаштують нові вбиральні, навчальні класи, кімнати для вчителів. А в старому приміщенні відновлять деякі класи, відремонтують коридори та спортивний зал.

Як зазначив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов, цього року за програмою президента планують відновити чотири школи та шість дитячих садків. Усі заклади відповідатимуть вимогам інклюзії та будуть оснащені усім необхідним для навчання у приміщеннях європейського рівня.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цьогоріч в рамках програми заплановано побудувати чи реконструювати 141 школу, 133 дитячі садочки, чотири заклади освіти іншого рівня та чотири малі групові будинки.