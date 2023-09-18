Терехов: Харьков останется университетским городом, но еще более развитым

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что согласно плану нового современного Харькова, который сейчас разрабатывается, город останется университетским. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина в преддверии инвестиционного форума Kharkiv Restart, который состоится в Киеве.

"Как известно, Харьков – студенческий город. Потому мы видим его как студенческую столицу Украины. Это очень выгодно отличает нас от других – я извиняюсь за это у других городов, но так уж сложилось исторически. Поэтому нам нужно этим воспользоваться. Харьков останется университетским городом, но еще более развитым", – подчеркнул Терехов.

По его мнению, Харьков должен производить инновации и новые технологии.

Стратегически важным для города он назвал развитие IT-сектора. "Харьков и до полномасштабного вторжения был известен тем, что именно у нас активно развивалась эта отрасль, поэтому мы и дальше будем делать на нее одну из основных ставок", — добавил городской голова.

Терехов рассказал, что новый план нового современного Харькова городские власти разрабатывают с выдающимся архитектором Норманом Фостером. "За архитектурными преобразованиями стоит новая экономическая модель города", — пояснил мэр.

Инвестиционный форум Kharkiv Restart запланирован в Киеве на 19 сентября. Мероприятие состоится в конгрессно-выставочном центре "Парковый".