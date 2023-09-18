Терехов: Харків залишиться університетськім містом, але ще більш розвиненим

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що відповідно до плану нового сучасного Харкова, який зараз розробляється, місто залишиться університетським. Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна напередодні інвестиційного форуму Kharkiv Restart, який відбудеться у Києві.

"Як відомо, Харків – студентське місто. Тому ми бачимо його як студентську столицю України. Це дуже вигідно відрізняє нас від інших – я прошу пробачення за це у інших міст, але так вже склалося історично. Тому нам треба цим скористатися. Харків залишиться університетськім містом, але ще більш розвиненим", — наголосив Терехов.

На його переконання, Харків повинен виробляти інновації та нові технології.

Стратегічно важливим для міста він назвав розвиток IT-сектору. "Харків і до повномасштабного вторгнення був відомим тим, що саме в нас активно розвивалася ця галузь, тому ми і надалі робитимемо на неї одну з основних ставок", — додав міський голова.

Терехов розповів, що новий план нового сучасного Харкова міська влада розробляє з видатним архітектором Норманом Фостером. "За архітектурними перетвореннями стоїть нова економічна модель міста", — пояснив мер.

Інвестиційний форум Kharkiv Restart запланований у Києві на 19 вересня. Захід відбудеться у конгресно-виставковому центрі "Парковий".