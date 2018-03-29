Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
Новости: Япония предложила КНДР провести саммит Япония предложила КНДР провести саммит
Новости: Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами Свитолина драматично уступила Остапенко в 1/4 финала в Майами
Новости: Корпорация Microsoft будет блокировать пользователей за матерные слова Корпорация Microsoft будет блокировать пользователей за матерные слова
X

Знаменательные события в истории: 29 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 29 марта 2018 года
07:03 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 29 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Великий четверг у западных христиан.

Саввин, Тележный день.

История:

1696 - Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора.

1848 - Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные пробки.

1873 - Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина".

1886 - День рождения "Кока-Колы" – создан рецепт этого популярного в мире напитка.

1998 - В Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост.

Родились в этот день:

1790 - Джон Тайлер, 10-й президент США (1841-1845), государственный и политический деятель.

1968 - Владимир Пресняков-младший, советский и российский эстрадный певец, композитор, актер.

1957 - Элизабет Хэнд, американская писательница-фантаст.

1957- Кристофер Ламберт, французский киноактер.

1964 - Александр Волков, советский и украинский баскетболист, один из первых советских баскетболистов в НБА.

Ушли из жизни:

1891 - Жорж-Пьер Сера, французский живописец, основатель неоимпрессионизма.

1998 - Квитка Цисык, певица.

2009 - Морис Жарр, французский композитор.

Именины:

Александр, Денис, Иван, Павел, Трофим, Юлиан. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

29 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

События истории

Знаменательные события в истории: 25 марта 2018 года Невероятные фото сиамских близнецов, о которых вы не знали (Фото) Знаменательные события в истории: 24 марта 2018 года

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 29 марта 2018: все знаки зодиака Украина намерена противодействовать гибридным угрозам совместно с НАТО Апартаменты королевы стиля: дом, в котором жила Коко Шанель (Фото)
Сегодня читают
01 Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)
02 СМИ: Фонсека возглавит "Эвертон"
03 Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце
04 Консульство в Мюнхене возмущено визитом немецких школьников в Крым
05 Российские дипломаты покинули территорию Украины
Новости сегодня
08:31 "Від пацанки до панянки" 3 сезон 6 выпуск: ученицы боролись со своими вредными привычками (Видео)
08:21 Экс-форвард "Динамо" продолжит карьеру в "Черноморце"
08:19 Зеркаль: Транзит газа спас Украину от вторжения РФ
08:05 "Мастер Шеф Подростки" 9 выпуск: участники пробовали себя в роли скульпторов (Видео)
08:02 Ассанжу перекрыли связь
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Украины подписал Годовую программу сотрудничества с НАТО Президент утвердил годовую программу Украина-НАТО
Новости: Британская полиция определила место, где отравили Скрипаля В Британии определили место, где отравили Скрипаля
Новости: Британия разработает новое антитеррористическое законодательство Британия разработает новое антитеррористическое законодательство
Новости: Рецепт дня: нежное филе индейки с мятой Рецепт дня: нежное филе индейки с мятой
Добавить комментарий
0