https://telegraf.com.ua/files/2018/04/clock-3322729_960_720-150x90.jpg События истории https://telegraf.com.ua/history/4013825-znamenatelnyie-sobyitiya-v-istorii-17-aprelya-2018-goda.html
Знаменательные события в истории: 17 апреля 2018 года
07:10 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com
В этот день, 17 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День пожарной охраны Украины.
Всемирный день гемофилии.
История:
1875 День рождения бильярдной игры «снукер».
1944 Завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.
Родились в этот день:
1894 Никита Хрущев советский государственный и политический деятель, глава СССР (1953-1964).
Ушли из жизни:
1790 - Бенджамин Франклин американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.
2014 - Габриэль Гарсиа Маркес колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат.
Именины:
Адриан, Георгий, Иван, Мария, Никита, Федор.
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