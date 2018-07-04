Солдаты из 279-го пехотного полка в противогазах в окопах, 1915 год.

После применения Германией отравляющих газов 22 апреля 1915 на Ипре, английские и французские войска разработали средства защиты в случае очередной чрезвычайной ситуации, когда противник применяет отравляющий газ. Первые защитные средства были примитивны и состояли из простых прокладок пропитанных нейтрализующим раствором, и требовали для реализации слишком много времени. Противогазы оснащеные фильтрами и более эффективные получили распространение в 1916 году. Создание и применение в июле 1917 горчичного газа, поражающего кожные покровы, слизистые оболочки и дыхательную систему стало новым шагом в эскалации гонки химических вооружений в которую включились все воюющие стороны. Фото: Солдаты из 279-го пехотного полка в противогазах в окопах. 1915 год.