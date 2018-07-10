Самые странные изобретения прошлого.

На протяжении всей своей истории человечество никогда не стояло на месте и всегда стремилось к развитию. XX век стал ключевым в этом смысле, и люди сделали достаточно большой скачок как в социально-экономической, так и в научно-технической областях. Именно на этот период времени приходится бум изобретений, которые по замыслу их авторов должны были сделать жизнь людей проще и лучше. Но порой инженеры добивались обратного эффекта... Самые странные изобретения прошлого.