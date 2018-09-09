День Независимости Украины

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Знаменательные события в истории: 9 сентября 2018 года

Знаменательные события в истории: 9 сентября 2018 года
07:20 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 9 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день красоты.

Всемирный день журавля.

День государственной независимости Республики Таджикистан.

День семьи в Казахстане.

День танкиста в Беларуси.

День танкиста в Украине.

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине.

День работников государственной безопасности Республики Молдова.

День дедушек и бабушек в Канаде.

День памяти жертв фашизма.

День памяти преподобного Пимена Великого.

История: 

1776 - Объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты Америки.

1913 - Петр Нестеров первым в мире выполнил "мертвую петлю".

1961 - В Киеве состоялось первое выступление Украинского государственного балета на льду.

1969 - В Канаде вступил в действие Языковой Акт, провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны.

1970 - Начат серийный выпуск автомобилей "ВАЗ-2101" - "Жигули" ("копейка").

1998 - при первой попытке вывести в космос 12 космических аппаратов системы связи Глобалстар произошел отказ системы управления ракеты-носителя среднего класса "Зенит-2". Ракета вместе с полезной нагрузкой упала в предгорьях Алтая.

2001 - В 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года - именно с этого момента Unix-системы отсчитывают "внутреннее" время.

2006 - Начался космический полет астронавтки НАСА, украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

В этот день родились:

1721 - Фредрик Чапман, шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения.

1737 - Луиджи Гальвани, итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.

1769 - Иван Котляревский, основоположник новой украинской литературы.

1828 - Лев Толстой, русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы.

1922 - Ханс Георг Демельт (ум. 2017), американский физик немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии (1989).

1929 - Алексей Масленников, оперный певец (тенор), режиссер, народный артист РСФСР.

1930 - Надежда Румянцева, советская киноактриса, народная артистка РСФСР.

1960 - Хью Грант, английский киноактер.

1966 - Адам Сэндлер, американский актер, комик.

1980 - Мишель Уильямс, американская актриса, обладательница премии "Золотой глобус".

Ушли из жизни: 

1976 Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века.

1978 - Джек Леонард Уорнер, младший из братьев-основателей кинокорпорации Warner Brothers.

2003 Эдвард Теллер, американский физик.

Именины: 

Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан. 

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Все по теме:

9 сентября, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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1 Комментарий
  • Юрій 09.09.2018 07:49

    Цікаво, а чому свята "В Казахстане,в Беларуси и на Украине".

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События истории

Знаменательные события в истории: 3 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 2 сентября 2018 года Знаменательные события в истории: 1 сентября 2018 года

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