Знаменательные события в истории: 9 сентября 2018 года
В этот день, 9 сентября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Международный день красоты.
Всемирный день журавля.
День государственной независимости Республики Таджикистан.
День семьи в Казахстане.
День танкиста в Беларуси.
День танкиста в Украине.
День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине.
День работников государственной безопасности Республики Молдова.
День дедушек и бабушек в Канаде.
День памяти жертв фашизма.
День памяти преподобного Пимена Великого.
История:
1776 - Объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты Америки.
1913 - Петр Нестеров первым в мире выполнил "мертвую петлю".
1961 - В Киеве состоялось первое выступление Украинского государственного балета на льду.
1969 - В Канаде вступил в действие Языковой Акт, провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны.
1970 - Начат серийный выпуск автомобилей "ВАЗ-2101" - "Жигули" ("копейка").
1998 - при первой попытке вывести в космос 12 космических аппаратов системы связи Глобалстар произошел отказ системы управления ракеты-носителя среднего класса "Зенит-2". Ракета вместе с полезной нагрузкой упала в предгорьях Алтая.
2001 - В 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года - именно с этого момента Unix-системы отсчитывают "внутреннее" время.
2006 - Начался космический полет астронавтки НАСА, украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.
В этот день родились:
1721 - Фредрик Чапман, шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения.
1737 - Луиджи Гальвани, итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве.
1769 - Иван Котляревский, основоположник новой украинской литературы.
1828 - Лев Толстой, русский писатель, публицист, граф, классик мировой литературы.
1922 - Ханс Георг Демельт (ум. 2017), американский физик немецкого происхождения, лауреат Нобелевской премии (1989).
1929 - Алексей Масленников, оперный певец (тенор), режиссер, народный артист РСФСР.
1930 - Надежда Румянцева, советская киноактриса, народная артистка РСФСР.
1960 - Хью Грант, английский киноактер.
1966 - Адам Сэндлер, американский актер, комик.
1980 - Мишель Уильямс, американская актриса, обладательница премии "Золотой глобус".
Ушли из жизни:
1976 Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 20 века.
1978 - Джек Леонард Уорнер, младший из братьев-основателей кинокорпорации Warner Brothers.
2003 Эдвард Теллер, американский физик.
Именины:
Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.
Цікаво, а чому свята "В Казахстане,в Беларуси и на Украине".