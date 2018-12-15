Знаменательные события в истории: 15 декабря 2018 года

Праздники:
Международный день чая.
День работников суда Украины.
День королевства Нидерланды.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в России.
История:
1791 - в США вступает в действие Билль о правах - десять поправок и дополнений к конституции 1787, законодательно закрепивших основные гражданские права (свобода совести, слова и печати, собраний и ношения оружия).
1923 - Зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы "Шкода".
1972 - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).
1989 - начало революции в Румынии. Население города Тимишоара пытается воспрепятствовать депортации кальвинистского священника Ласло Текеша, представителя венгерской общины.
2000 - Остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.
2000 - в знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участниками акции "Украина без Кучмы" были установлены первые палатки.
2006 - первый испытательный полет нового истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II.
2009 - состоялся первый испытательный полет нового самолета Boeing 787 Dreamliner.
Родились в этот день:
1793 - Генри Чарлз Кэри, американский экономист.
1832 - Александр Густав Эйфель, французский инженер-строитель.
1852 - Антуан Анри Беккерель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат.
1949 - Дон Джонсон, американский актер и певец.
1934 - Станислав Шушкевич, первый председатель Верховного Совета независимой Беларуси.
1958 - Соломия Павлычко, писательница, публицист, автор трудов по истории феминизма
Ушли из жизни:
1675 - Ян Вермеер, голландский живописец.
1845 - Александр Тургенев, русский историк и политический деятель.
1897 - Альфонс Доде, французский прозаик и драматург.
1966 - Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.
1986 - Серж Лифарь, украинский танцовщик, балетмейстер, теоретик балетного искусства, один из величайших художников нашей эпохи, основатель Академии танца при "Гранд-Опера".
2013 - Джоан Фонтейн, американская актриса, обладательница "Оскара".
Именины:
Алексей, Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Иван, Кузьма, Мария, Мирра, Николай, Павел, Тамара, Федор.