Знаменательные события в истории: 11 января 2019 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Память мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Память преподобных Марка гробокопателя, Феофила Слезоточивого, старшего брата и Иоанна Богоугодного, младшего брата Печерских, в Ближних пещерах.
Память Феодосия Великого.
Национальные праздники:
Республика Сербская — День Республики.
История:
1787 - Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона - спутников планеты Уран.
1909 - В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.
1946 - После свержения короля Зога в Албании была провозглашена народная республика.
1981 - команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершила самую длинную по расстоянию и короткую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базу Скотта после 75 дней пути.
2011 - Прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.
Родились в этот день:
1875 - Рейнгольд Глиэр, украинский и российский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель немецко-польского происхождения
1965 - Виктория Платова, российская писательница, автор детективных романов.
1972 - Константин Хабенский, российский актёр, народный артист России.
1972 - Аманда Пит, американская киноактриса.
1981 — Том Мейган, британский музыкант, фронтмен рок-группы "Kasabian".
1983 — Кайса Мякяряйнен, финская биатлонистка, чемпион мира.
Ушли из жизни:
1986- Сид Чаплин, английский писатель.
1874 - Гейл Борден, американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока.
2014 - Ариэль Шарон, израильский военный деятель и политик, премьер-министр Израиля (2001-2006).
2015 — Анита Экберг, шведская актриса и фотомодель.
Именины:
Православные: Агриппина, Анна, Афинодор, Варвара, Василиск, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Маркелл, Матрона, Наталия, Фаддей, Феодосий, Феофил.
Католические: Леуций, Паулин, Теодосий.