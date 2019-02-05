Знаменательные события в истории: 5 февраля 2019 года

Праздники:
Бурунди - День единства.
Мексика - День Конституции.
солидарности с Кашмиром.
Сан-Марино - День св. Агаты и освобождения от Альберонийской оккупации.
США - Национальный день метеоролога.
Финляндия - День флага.
История:
1783 - В Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории.
1885 - Король Бельгии Леопольд II объявил Свободное государство Конго "личным владением" короля.
1919 - Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит организовали киностудию United Artists
1919 - Открылась первая пассажирская авиалиния.
1924 - В Шамони закончились I зимние Олимпийские Игры. В медальном зачёте лучшими были норвежцы.
1928 - Впервые искусственным путем получен витамин D.
1985 - Испания открыла границу с Гибралтаром, после 16 лет закрытия.
Родились в этот день:
1812 - Жорж Шарль Дантес, французский офицер и политик.
1840 - Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин.
1878 - Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна "Ситроен".
1948 - Барбара Херши, американская актриса.
1985 - Криштиану Роналду, португальский футболист.
1987 - Даррен Крисс, американский актер, автор песен и музыкант.
Ушли из жизни:
1972 - Марианна Мур, американская поэтесса-модернистка.
1979 - Грете Розенберг, немецкая пловчиха, серебряный призёр летних Олимпийских игр (1912).
1991 - Дин Джаггер, американский актёр, лауреат премии "Оскар".
2008 - Махариши Махеш Йоги, индийский ученый и гуру, создатель трансцендентальной медитации.
Именины:
Геннадий, Евдокия, Иван, Иосиф, Федор.