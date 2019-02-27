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Знаменательные события в истории: 27 февраля 2019 года

Знаменательные события в истории: 27 февраля 2019 года
07:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 27 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день полярного медведя.

Доминиканская Республика - День провозглашения независимости.

Иран - День исламского воспитания

Сахарская Арабская Демократическая Республика - День независимости.

День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.

История:

1693 - в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies' Mercury).

1825 - опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".

1844 - Доминиканская Республика получила независимость от Гаити.

1879 - Получен искусственный подсластитель сахарин.

1900 - Основан футбольный клуб "Бавария".

1932 - Джеймс Чедвик открывает нейтрон.

1942 - Джеймс Хей регистрирует солнечное радиоизлучение.

1965 - первый полет транспортного самолета Ан-22 ("Антей").

1999 - британский хит-парад возглавила Бритни Спирс со своим первым синглом "Baby one more time" (две недели на вершине).

2010 - мощное землетрясение в Чили; погибло более восьмисот человек.

Родились в этот день:

1873 - Энрико Карузо, итальянский оперный певец (тенор).

1930 - Джоан Вудворт, американская киноактриса, жена Пола Ньюмена, лауреат "Оскара" за фильм "Три лица Евы".

1932 - Элизабет Тейлор, англо-американская киноактриса.

1957 - Татьяна Догилева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России.

1978 - Каха Каладзе, грузинский футболист, защитник "Милана".

1980 - Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона.

 Ушли из жизни:

1664 - Иван Богун, украинский казацкий полковник, расстрелян поляками под Новгород-Северским.

1936 - Иван Петрович Павлов, русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1904 года.

1993 - Лиллиан Гиш, американская киноактриса, обладательница "Оскара".

2013 - Ван Клиберн, американский пианист, победитель I Международного конкурса им. Чайковского (1958).

2015 - Леонард Нимой, американский актер, режиссер и поэт.

 Именины:

Аврааам, Георгий, Кирилл, Михаил, Федор. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 27 февраля.
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