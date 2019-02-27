Знаменательные события в истории: 27 февраля 2019 года

Праздники:
Международный день полярного медведя.
Доминиканская Республика - День провозглашения независимости.
Иран - День исламского воспитания
Сахарская Арабская Демократическая Республика - День независимости.
День памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
История:
1693 - в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies' Mercury).
1825 - опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин".
1844 - Доминиканская Республика получила независимость от Гаити.
1879 - Получен искусственный подсластитель сахарин.
1900 - Основан футбольный клуб "Бавария".
1932 - Джеймс Чедвик открывает нейтрон.
1942 - Джеймс Хей регистрирует солнечное радиоизлучение.
1965 - первый полет транспортного самолета Ан-22 ("Антей").
1999 - британский хит-парад возглавила Бритни Спирс со своим первым синглом "Baby one more time" (две недели на вершине).
2010 - мощное землетрясение в Чили; погибло более восьмисот человек.
Родились в этот день:
1873 - Энрико Карузо, итальянский оперный певец (тенор).
1930 - Джоан Вудворт, американская киноактриса, жена Пола Ньюмена, лауреат "Оскара" за фильм "Три лица Евы".
1932 - Элизабет Тейлор, англо-американская киноактриса.
1957 - Татьяна Догилева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России.
1978 - Каха Каладзе, грузинский футболист, защитник "Милана".
1980 - Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона.
Ушли из жизни:
1664 - Иван Богун, украинский казацкий полковник, расстрелян поляками под Новгород-Северским.
1936 - Иван Петрович Павлов, русский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1904 года.
1993 - Лиллиан Гиш, американская киноактриса, обладательница "Оскара".
2013 - Ван Клиберн, американский пианист, победитель I Международного конкурса им. Чайковского (1958).
2015 - Леонард Нимой, американский актер, режиссер и поэт.
Именины:
Аврааам, Георгий, Кирилл, Михаил, Федор.