Знаменательные события в истории: 4 марта 2019 года

Праздники:
Международный день детского телевидения и радиовещания.
День милиции в Беларуси.
Национальный день бабушек во Франции.
День Святого Казимира.
История:
1791 - Израиль Джекобс стал первым евреем, занявшим место в Конгрессе США.
1877 - День рождения микрофона: американец Эмиль Берлинер создал микрофон.
1813 - Впервые в истории официальных приемов мороженое подано на церемонии инаугурации Президента США Дж. Мэдисона.
1849 - Буковина провозглашена коронным краем Австрийской империи.
1857 - Парижским договором Британия признала независимость Афганистана.
1918 - Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины.
1918 - В водах Атлантического океана, в районе Бермудского треугольника, бесследно исчезло военно-морское судно "Циклоп". 306 человек пропали без вести.
1955 - Фирма "Sony" приступила к выпуску карманных радиоприемников.
1966 — Катастрофа DC-8 в Токио, погибли 64 человека.
1975 — Чарли Чаплин произведен в рыцари.
1975 - В Менло-Парке (шт. Калифорния, США) Стив Джобс и Стив Возняк организовали компьютерный клуб "Homebrew".
1977 - Карпатское землетрясение, число жертв в Румынии достигло 1578 человек.
2006 - открыта станция Киевского метрополитена "Вырлица".
Родились в этот день:
1678 - Антонио Вивальди, итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер.
1870 - Евгений Оскарович Патон, украинский академик, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве.
1932 - Мириам Макеба, южноафриканская певица, обладательница премии "Грэмми".
1949 - Владимир Ивасюк, украинский поэт и композитор.
Ушли из жизни:
1832 - Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист, основатель египтологии.
1852 - Николай Гоголь, украинский, писатель, классик мировой литературы.
1916 - Франц Марк, немецкий художник-экспрессионист.
Именины:
Архип, Дмитрий, Евгений, Макар, Никита, Федор.