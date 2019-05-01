Скачать
Среда, 01.05.2019
Почему гендерные условности не беспокоили людей XIX века
1 / 12

Почему гендерные условности не беспокоили людей XIX века

Получить свое изображение до изобретения фотографии можно было, только пригласив художника-портретиста. Это не только стоило немало денег, но и занимало довольно много времени, поэтому к каждому портрету тщательно продумывались костюмы и позы. С появлением фотографий люди стали гораздо чаще экспериментировать со своим внешним видом. Подборка фотографий, на которых можно увидеть чопорных англичан в одежде другого гендера, кажется особенно необычной.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Гендерные стереотипы, Гендерные условности XIX века, Женщины в мужской одежде, Мужчины в женском одеянии.
15:33 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь