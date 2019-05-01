Почему гендерные условности не беспокоили людей XIX века Получить свое изображение до изобретения фотографии можно было, только пригласив художника-портретиста. Это не только стоило немало денег, но и занимало довольно много времени, поэтому к каждому портрету тщательно продумывались костюмы и позы. С появлением фотографий люди стали гораздо чаще экспериментировать со своим внешним видом. Подборка фотографий, на которых можно увидеть чопорных англичан в одежде другого гендера, кажется особенно необычной.