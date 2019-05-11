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Суббота, 11.05.2019
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Знаменательные события в истории: 11 мая 2019 года

Знаменательные события в истории: 11 мая 2019 года
06:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В этот день, 11 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Национальный день, когда можно есть то, что хочется.

Максим-Березосок.

История:

1927 - Основана Американская академия киноискусств, учредившая премию "Оскар".

1939 - Начало вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол.

1949 - Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.

1964 - Основана фирма граммофонных пластинок "Мелодия".

Родились в этот день:

1720 - Иероним Мюнхгаузен, немецкий барон, знаменитый рассказчик.

1904 - Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, писатель.

1963 - Константин Меладзе, продюсер, композитор, поэт, певец.

1966 - Кристоф Шнайдер, барабанщик немецкой группы Rammstein.

1974 - Бенуа Мажимель, французский киноактер, обладатель приза Каннского кинофестиваля.

1978 - Летиция Каста, французская манекенщица и актриса.

1984 - Андрес Иньеста, испанский футболист, чемпион мира (2010).

1988 - Брэд Маршанд, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира (2016).

Ушли из жизни:

1981 - Боб Марли, ямайский музыкант стиля регги.

1996 - Ннамди Азикиве, первый президент Нигерии.

2002 - Ника Турбина, русская поэтесса, известная стихотворениями, написанными в детском возрасте.

Именины:

Анна, Виталий, Кирилл.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 11 мая.
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