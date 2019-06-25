Мрачная память Корейской войны, начавшейся 25 июня 1950 года

1 Один из четырех американских солдат 21-ого пехотного полка найден на полпути к передовому наблюдательному пункту и линии фронта 10 июля 1950 года. Фотограф сообщал, что солдат, скорее всего, поймали в ночь на 10-ое июля и затем расстреляли. Многих убили выстрелом в голову, руки у них были завязаны за спиной. Помимо этого, было уничтожено большое количество оружия и военного снаряжения.

2 Американский военный танк едет вслед за колонной военнопленных по деревенской улице 26 сентября 1950 года. Южнокорейские рекруты направляются на вагоне-платформе воевать против северокорейских захватчиков. Им устроили проводы со всеми почестями и с оркестром 17 июля 1950 года.

3 Вертолет "Bell" с ранеными морпехами с линий фронта приземляется на площадке медицинского подразделения в 1950 году. Военные санитары уже поджидают раненых с носилками, чтобы в спешном порядке отнести их в палатки, служащие операционными (на заднем фоне).

4 Труп северокорейского танкиста лежит на земле среди подбитых танков в Индонге 13 августа 1950 года.

5 Корейская девочка с братишкой на спине устало проходит мимо танка М-26 9 июня 1951 года.

6 Четыре уставших американских морпеха только вернувшиеся с линии западного корейского фронта читают хорошие новости о том, что соглашение о перемирии совсем скоро будет официально подписано, 26 июля 1953 года.

7 Командный пост где-то в Южной Корее 12 июля 1950 года. Американские солдаты на посту в замаскированном под сено бронетранспортере.

8 Дым поднимается от развалин поселка Агок в северной части Южной Кореи в августе 1950 года.

9 Северокорейские военнопленные, захваченные во время сражения за Йонсангу 2 сентября 1950 года, сидят на капоте джипа под охраной американских пехотинцев.

10 Эта фотография американской армии, когда-то считавшаяся "совершенно секретной", - одна из серии фотографий с летней казни 1800 южнокорейских политзаключенных в Таежоне в июле 1950 года. Историки и выжившие заявляют, что южнокорейские войска казнили многих гражданских за пределами линий фронта, когда войска ООН отступили перед северокорейской армией в середине 50-ых. Их казнили по подозрению в симпатиях к коммунистам и возможном взаимодействии с врагом.

11 Четыре десантных судна разгружают на пляже в Инчхоне 15 сентября 1950 года.

12 Генерал Дуглас МакАртур (на пассажирском сидении в кожаной куртке) осматривает новый фронт Инчхон в западной Корее 19 сентября 1950 года. Его сопровождают генерал-майор Эдвард М. Элмонд (слева), командир 10-го корпуса, и вице-адмирал Артур Д. Страбл, командующий пятым флотом.

13 Общий вид на сгоревший город Тэджон 30 сентября 1950 года.

14 Американские солдаты выводят военнопленных, 16 ноября 1950 года.

15 Доктора оперируют раненного в перестрелке морпеха 25 июня 1950 года.

16 После того как гражданские сообщили, что в этом туннеле прятались северокорейские солдаты, американские морпехи бросили туда гранату. Вход в туннель прикрывают пулеметчик и пехотинец. Фото сделано в сентябре 1950 года.

17 Тела 400 корейских гражданских в тюремном дворе Тэджона. Эти люди были связаны и убиты отступающими коммунистическими силами перед тем, как 24-ый взвод американской армии вошел в городе 28 сентября 1950 года. Пленникам пришлось самим выкопать себе могилы перед расстрелом. Слева стоит военный корреспондент Гордон Гамак.

18 Корейцы лежат на улице среди обломков после боевых действий в Сеуле в сентябре 1950 года.

19 Парашютисты войск ООН выпрыгивают из самолета недалеко от города Сунчхон Северной Кореи 20 октября 1950 года.

20 Крытые соломой хижины горят после бомбардировки пункта сбора снабжения в Северной Корее 10 мая 1951 года.

21 Американский танк пробирается через вражеское заграждение на дороге недалеко от Сеула 7 октября 1950 года, пока пехотинцы из 7-го подразделения готовятся прорваться на вражескую территорию и покончить со снайперским огнем.

22 После перестрелок и бомбардировок в этом районе деревья похожи на спички. Это фото было сделано 22 октября 1950 года на холме 931 – одной из главных вершин Перевала разбитых сердец в Корее. На фото можно увидеть сложную систему траншей и бункеров коммунистов. Этот холм был захвачен войсками ООН дважды, последний раз 6 октября 1950 года.

23 Тела более 60 южнокорейских гражданских, забитых до смерти в шахте Кум Бон Сан, недалеко от Тубе-ни 19 октября 1950 года. Их убили северокорейские коммунисты, которые привели их сюда из тюрьмы в Чиннампо. Тела нашли войска ООН.

24 Британские и австралийские войска обыскивают дома в Хваньджу 17 октября 1950 года во время боевых операций по пути в столицу Северной Кореи Пхеньян.

25 Десантные лодки с американскими солдатами на борту мчатся по кишащим минами водам гавани Вонсан к восточному побережью Северной Кореи 26 октября 1950 года. Около 50 000 американских солдат высадились на пляжах Северной Кореи, чтобы помочь союзным войскам продвинуться к Маньчжурской границе.

26 Жители Пхеньяна и беженцы из других городов Северной Кореи лезут по опавшим перекладинам городского моста, пытаясь убежать от приближающихся китайских войск.

27 Китайские солдаты сдаются американским морским пехотинцам 9 декабря 1950 года.

28 Тесное взаимодействие авиационного и наземного американского подразделения во время перестрелки с китайцами в Корее. Американские морпехи продвигаются вперед после эффективной поддержки с воздуха со стороны "Корсаров F4U-5" 26 декабря 1950 года.

29 Тела американских, английских и корейских солдат собраны для массового сожжения в Кото-ри 8 декабря 1950 года.

30 Истребитель F-86 "Сейбр" готовится атаковать военный лагерь в заснеженной корейской деревне внизу 28 января 1951 года.

31 Связанные руки и растопленный дыханием снег – "следы" корейского гражданского, расстрелянного и оставленного умирать отступающими коммунистам.

32 Канадские пехотинцы читают вести из дома в ожидании приказов наступления на китайские коммунистические силы на корейском фронте 29 февраля 1951 года.

33 Склады и доки Вонсана, важного восточного порта, прочувствовали на себе всю тяжесть разрушительной бомбардировки, которую провел американский "B-26 Invader" в 1951 году.

34 Танк 25-ого дивизиона применяет огнемет против долговременного оборонительного сооружения в горе, недалеко от реки Хан 30 марта 1952 года.

35 Британские солдаты, доставленные на берег КНДР американским военным кораблем, расставляют взрывчатку на вражеских железнодорожных путях 13 апреля 1951 года. Около 90 метров железных дорог, жизненно важных для китайских коммунистических сил, были уничтожены всего в нескольких километрах от дислокации двух вражеских дивизий.

36 Уставший после долгих пеших переходов турецкий солдат в составе войск ООН сидит верхом на муле, которого он отобрал у вражеского солдата 5 мая 1951 года. Он напал на приближающегося китайца из засады и захватил его мула, чтобы проводить отставших солдат в тыл.

37 Три корейских коммуниста в рыбацкой лодке захвачены солдатами крейсера "Манчестер" у берегов Кореи 10 мая 1951 года.

38 Мертвые китайские солдаты в пункте сбора, сожженная форма на одном из них все еще дымится. После отражения союзными силами серьезной атаки противника на центральном фронте 17 мая 1951 года.