Знаменательные события в истории: 5 июля 2019 года

В этот день, 5 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Алжир - День независимости.

Армения - День Конституции.

Аргентина - День детей.

Венесуэла - День независимости.

Кабо-Верде - День независимости.

Чехия, Словакия - День Кирилла и Мефодия.

История:

1439 Подписана Флорентийская уния - Акт об объединении Православной и Католической церквей.

1811 Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость.

1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

1881 В Египте открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов.

1922 Введены "Нансеновские паспорта" для беженцев.

1924 В Париже состоялась торжественная церемония открытия Восьмых Олимпийских игр.

1946 День рождения бикини – во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник.

1954 Элвис Пресли записал свою первую песню - That's All Right.

1970 Катастрофа DC-8 под Торонто. Погибли 109 человек.

1999 Куба предъявила США иск на сумму 181 млрд долларов за ущерб, причинённый 40-летней экономической блокадой.

2006 В автокатастрофе в районе Сан-Франциско (США) погибли принц и принцесса островного государства Тонга — 56-летний Ту`ипелехаке и 46-летняя Каимана.

2014 Завершилось противостояние в Славянске, город перешел под контроль Украины.

Родились в этот день:

1820 Уильям Джон Ранкин, шотландский инженер и физик.

1857 Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин.

1888 Герберт Спенсер Гассер, американский психолог, Нобелевский лауреат.

1889 Жан Кокто, французский писатель, поэт, драматург, художник, режиссер.

1911 Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974).

Ушли из жизни:

1826 Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской Академии наук.

Именины:

Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Ульяна.