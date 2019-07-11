Странности викторианской эпохи: полное истощение и неприличный макияж

1 Египтология была трендом эпохи В начале 1900-х годов археология еще находилась в стадии становления, и большая часть этой науки была сосредоточена вокруг Египта. Викторианцы были одержимы буквально всем, что привозили из раскопанных египетских гробниц. К примеру, мумии часто разворачивали и выставляли на обозрение. Также викторианцы посещали сотни лекций и выставок на эту тему.

2 Викторианцы носили черное из-за загрязнения окружающей среды Знаменитый "лондонский туман" существовал и тогда. Во время викторианской эпохи не было никаких нормативов по загрязнению окружающей среды заводами, а в более старых районах Лондона часто вспыхивали пожары. Комбинация загрязнения угольной пылью, дымом и сыростью от Темзы создавала густой, вездесущий смог, который "прилипал" к стенам зданий и одежде. Поскольку они ничего не могли поделать с этим, викторианцы носили в основном черную одежду, чтобы скрыть пятна грязи.

3 Интим: викторианские приличия и обычаи Начнем с того, что для женщины считалось неприличным наслаждаться постельными утехами. Гомосексуализм среди мужчин был молчаливо принятой практикой, но считалось немыслимым даже предположить, что гомосексуализм может существовать среди женщин. Большинство полагало, что женщины бесполые, поэтому лесбийские пары часто жили вместе, и никто на это не обращал внимания. Несмотря на то, что викторианцы казались ханжами на публике, они были действительно непристойными наедине. Почти все имели толстенные журналы, посвященные эротике и порнографии, которые могли бы составить достойную конкуренцию "Пятидесяти оттенкам серого". Ах, да, как же не упомянуть про истерию. Если с женщиной что-то было не так, почти всегда причиной называли истерию. Врачи обычно лечили истерию, доводя женщину до оргазма. Фактически, первые вибраторы были изобретены именно для этой конкретной цели (и не забываем, что женщины все еще, предположительно, были бесполыми).

4 Постящиеся девушки "Постившиеся девушки" какое-то время были в тренде. Об этом писали в каждой газете - истории о девушках, которые якобы могли выжить без еды и воды. Почему-то было очень модно "питаться только воздухом". Эти девушки делали вид, что ничего не едят, широко рекламируя это, а затем скрывали лица. Зачем это все... Наверное, только потому, что люди странные. К примеру, популярным был случай Молли Фэнчер, которая согласно сохранившимся документам прожила четырнадцать лет без еды.

5 Полное истощение У викторианских молодых женщин в моде была очень необычная и непрактичная фигура. Писком моды были крошечные талии, поэтому женщины изо всех сил сдавливали свои внутренние органы и смещая ребра, затягивая торс в очень плотный корсет. Конечно, все это было, мягко говоря, плохо для кровотока или дыхания, и всякий раз, когда у женщины начинало чаще биться сердце, зачастую она теряла сознание. Кстати, именно отсюда "растут ноги" идеи, что женщины теряют сознание от возбуждения.

6 Купание было все еще непопулярным Хотя к этому моменту многие врачи советовали часто купаться для поддержания здоровья, многие все еще верили в сказку прошлых веков о том, что купание является вредным. Представители высшего класса, у которых был доступ к собственной ванне (да и к прислуге, которая грела воду), мылись несколько раз в месяц, обычно в прохладной воде с добавлением отрубей. Низший класс купался, может быть, один раз в год. Один источник даже утверждает, что девушки обычно мыли волосы с помощью... одного разбитого яйца.