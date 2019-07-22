Выборы в Верховную Рауду Украины
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Знаменательные события в истории: 22 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 22 июля 2019 года
07:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 22 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день бокса.

Азербайджан - День национальной прессы.

Свазиленд - День общества.

Таджикистан - День государственного языка Республики Таджикистан.

Центральноафриканская Республика - День посадки деревьев.

История:

1708 По приказу гетмана Ивана Мазепы казнен украинский государственный деятель Василий Кочубей.

1907 В Англии организовано скаутское движение.

1947 В Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

1995 Американские астрономы Алан Хейл и Томас Бопп (Thomas Bopp) обнаружили новую комету, естественно названную их именами. А в 1997 году все желающие имели счастье невооруженным глазом любоваться кометой Хейла-Боппа в течение месяца.

2000 В парижском аэропорту потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер Конкорд.

2010 В Аргентине вступил в силу закон об однополых браках.

2011 Теракты в Норвегии. В результате взрыва в Осло около здания норвежского правительства 8 человек погибли, десятки ранены. В результате нападения Брейвика на молодёжный лагерь на острове Утейа погибли 68 и десятки получили ранения.

Родились в этот день:

1575 Кристоф Шейнер, немецкий астроном, физик и математик.

1853 Дэвид Беласко, американский драматург и режиссер.

1867 Марсель Журне, французский оперный певец.

1929 Василий Шукшин, советский писатель, кинорежиссер, актер.

1967 Мэтт Леблан, американский актер.

1971 Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец.

1992 Селена Гомес, американская киноактриса и певица.

2002 Феликс, принц Датский, внук королевы Маргрете II.

2013 Джордж Кембриджский, первый внук принца Чарльза.

Ушли из жизни:

1834 Сэмюэл Кольридж, английский поэт-романтик, критик и философ.

1846 Людовик I Бонапарт, король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта.

2012 Богдан Ступка, советский и украинский актер театра и кино, народный артист СССР.

2017 Константин Сытник, советский и украинский ученый-биолог, академик АН Украины, политический деятель.

Именины:

Арсений, Гавриил, Иван, Мария, Федор. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 22 июля.
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