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Знаменательные события в истории: 24 июля 2019 года

Знаменательные события в истории: 24 июля 2019 года
07:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 24 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Вануату - день детей.

Россия - день кадастрового инженера.

Эквадор - день Симона Боливара.

История:

1790 Во Франции впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю.

1908 В Турции возобновлено действие конституции 1876 года.

1938 Изобретен растворимый кофе.

1960 Возле Иерусалима найдены руины библейского города Гидеон.

1969 Аполлон-11 успешно приводнился в Тихом океане.

1990 В Киеве у здания городской администрации впервые поднят сине-желтый флаг.

Родились в этот день:

1783 Симон Боливар, венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы.

1802 Александр Дюма (отец), французский писатель и драматург.

1860 Альфонс Муха, чешский живописец, театральный художник, иллюстратор.

1867 Эдвард Бенсон, британский писатель.

1912 - Николай Гриценко, украинский, советский актер театра и кино ( "Анна Каренина", "Земля Санникова", "Семнадцать мгновений весны", "Адъютант его превосходительства").

1921 Билли Тейлор, американский пианист-виртуоз и композитор.

1945 Владимир Мазур, украинский режиссер, сценарист, актер и прозаик.

1952 Гас Ван Сент, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

1957 Шавкат Мирзиеев, второй президент Узбекистана.

1967 - Дмитрий Капранов и Виталий Капранов, украинские издатели, писатели, публицисты, общественные деятели.

1969 Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.

1979 Роуз Бирн, австралийская актриса.

1982 Анна Пэкуин, новозеландская актриса театра и кино, обладательница премии "Оскар".

1985 Патрис Бержерон, канадский хоккеист, чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион.

Ушли из жизни:

969 Княгиня Ольга, великая княгиня Киевская (945-964), супруга князя Игоря.

1862 Мартин Ван Бюрен, 8-й президент США (1837–1841), американский политический и государственный деятель.

1910 Архип Куинджи, русский художник, мастер пейзажной живописи.

1964 Максим Рыльский, украинский поэт, переводчик, публицист.

1989 Стефания Бейлин, польская писательница, переводчица произведений Андерсена.

Именины:

Аркадий, Елена, Ольга. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 24 июля.
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