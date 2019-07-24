Знаменательные события в истории: 24 июля 2019 года

Праздники:
День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.
Вануату - день детей.
Россия - день кадастрового инженера.
Эквадор - день Симона Боливара.
История:
1790 Во Франции впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю.
1908 В Турции возобновлено действие конституции 1876 года.
1938 Изобретен растворимый кофе.
1960 Возле Иерусалима найдены руины библейского города Гидеон.
1969 Аполлон-11 успешно приводнился в Тихом океане.
1990 В Киеве у здания городской администрации впервые поднят сине-желтый флаг.
Родились в этот день:
1783 Симон Боливар, венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы.
1802 Александр Дюма (отец), французский писатель и драматург.
1860 Альфонс Муха, чешский живописец, театральный художник, иллюстратор.
1867 Эдвард Бенсон, британский писатель.
1912 - Николай Гриценко, украинский, советский актер театра и кино ( "Анна Каренина", "Земля Санникова", "Семнадцать мгновений весны", "Адъютант его превосходительства").
1921 Билли Тейлор, американский пианист-виртуоз и композитор.
1945 Владимир Мазур, украинский режиссер, сценарист, актер и прозаик.
1952 Гас Ван Сент, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
1957 Шавкат Мирзиеев, второй президент Узбекистана.
1967 - Дмитрий Капранов и Виталий Капранов, украинские издатели, писатели, публицисты, общественные деятели.
1969 Дженнифер Лопес, американская актриса и певица.
1979 Роуз Бирн, австралийская актриса.
1982 Анна Пэкуин, новозеландская актриса театра и кино, обладательница премии "Оскар".
1985 Патрис Бержерон, канадский хоккеист, чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион.
Ушли из жизни:
969 Княгиня Ольга, великая княгиня Киевская (945-964), супруга князя Игоря.
1862 Мартин Ван Бюрен, 8-й президент США (1837–1841), американский политический и государственный деятель.
1910 Архип Куинджи, русский художник, мастер пейзажной живописи.
1964 Максим Рыльский, украинский поэт, переводчик, публицист.
1989 Стефания Бейлин, польская писательница, переводчица произведений Андерсена.
Именины:
Аркадий, Елена, Ольга.