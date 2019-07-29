Знаменательные события в истории: 29 июля 2019 года

Праздники:
Международный день тигра.
День работников торговли на Украине.
День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.
История:
1836 В Париже на площади Звезды (ныне - Шарля де Голля) торжественно открыта Триумфальная арка.
1914 Отменены VI летние Олимпийские игры.
1941 Румыния объявила о возврате себе Бессарабии и Буковины, переданных СССР в 1940 году.
1948 Открылись XIV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания).
1952 Совершен первый беспосадочный рейс реактивного самолета через Тихий океан.
1958 Президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
1963 Состоялся первый полет самолета Ту-134.
1981 Состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер.
1988 Канада объявила запрет на въезд в страну всем спортсменам и тренерам из ЮАР.
2000 Взорвана последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона (Казахстан).
2015 Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.
Родились в этот день:
1817 Иван Айвазовский, русский живописец-маринист.
1883 Бенито Муссолини, итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор.
1905 Клара Боу, американская актриса, звезда немого кино.
1954 Игорь Крутой, советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России.
1981 Фернандо Алонсо, пилот "Формулы-1", двукратный чемпион мира.
1984 Анна Бессонова, украинская спортсменка (художественная гимнастика).
1988 Тарьей Бе, норвежский биатлонист, олимпийский чемпион (2010), восьмикратный чемпион мира.
Ушли из жизни:
1856 Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик.
1890 Винсент ван Гог, голландский художник-постимпрессионис.
1979 Герберт Маркузе, немецкий и американский философ и социолог.
1999 Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР.
Именины:
Алевтин, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.