Знаменательные события в истории: 29 июля 2019 года

В этот день, 29 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день тигра.

День работников торговли на Украине.

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.

История:

1836 В Париже на площади Звезды (ныне - Шарля де Голля) торжественно открыта Триумфальная арка.

1914 Отменены VI летние Олимпийские игры.

1941 Румыния объявила о возврате себе Бессарабии и Буковины, переданных СССР в 1940 году.

1948 Открылись XIV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания).

1952 Совершен первый беспосадочный рейс реактивного самолета через Тихий океан.

1958 Президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

1963 Состоялся первый полет самолета Ту-134.

1981 Состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер.

1988 Канада объявила запрет на въезд в страну всем спортсменам и тренерам из ЮАР.

2000 Взорвана последняя штольня Семипалатинского ядерного полигона (Казахстан).

2015 Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.

Родились в этот день:

1817 Иван Айвазовский, русский живописец-маринист.

1883 Бенито Муссолини, итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор.

1905 Клара Боу, американская актриса, звезда немого кино.

1954 Игорь Крутой, советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России.

1981 Фернандо Алонсо, пилот "Формулы-1", двукратный чемпион мира.

1984 Анна Бессонова, украинская спортсменка (художественная гимнастика).

1988 Тарьей Бе, норвежский биатлонист, олимпийский чемпион (2010), восьмикратный чемпион мира.

Ушли из жизни:

1856 Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик.

1890 Винсент ван Гог, голландский художник-постимпрессионис.

1979 Герберт Маркузе, немецкий и американский философ и социолог.

1999 Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец (лирико-драматический тенор), народный артист СССР.

Именины:

Алевтин, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.