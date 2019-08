Знаменательные события в истории: 19 августа 2019 года

Сегодня, 19 августа, христиане празднуют Преображение Господне и Яблочный Спас.

Праздники: Преображение Господне, Яблочный Спас, День пасечника (в Украине), День авиации (США), Всемирный день гуманитарной помощи.

История:

1848 - газета "The New York Herald" опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте.

1914 - создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов - Украинская боевая управа.

1947 - впервые синтезирован витамин А.

1960 - первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль "Спутник-5" с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту.

1967 - "Пинк Флойд" впервые попали в английский хит-парад лучших альбомов со своей дебютной пластинкой "The Piper at the Gates of Dawn".

1980 - катастрофа L-1011 в Эр-Рияде

1982 - запуск космического корабля Союз Т-7.

2002 - в Китае завершился Музыкальный фестиваль снежных гор - первый рок-фестиваль на открытом воздухе в истории страны.

2004 - компания "Google" начала продажу своих акций на фондовом рынке.