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Понедельник, 19.08.2019
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Знаменательные события в истории: 19 августа 2019 года

Знаменательные события в истории: 19 августа 2019 года
07:28 Сегодня Телеграф

Сегодня, 19 августа, христиане празднуют Преображение Господне и Яблочный Спас.

Праздники: Преображение Господне, Яблочный Спас, День пасечника (в Украине), День авиации (США), Всемирный день гуманитарной помощи.

История:

1848 - газета "The New York Herald" опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте.

1914 - создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов - Украинская боевая управа.

1947 - впервые синтезирован витамин А.

1960 - первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль "Спутник-5" с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту.

1967 - "Пинк Флойд" впервые попали в английский хит-парад лучших альбомов со своей дебютной пластинкой "The Piper at the Gates of Dawn".

1980 - катастрофа L-1011 в Эр-Рияде

1982 - запуск космического корабля Союз Т-7.

2002 - в Китае завершился Музыкальный фестиваль снежных гор - первый рок-фестиваль на открытом воздухе в истории страны.

2004 - компания "Google" начала продажу своих акций на фондовом рынке.

В этот день родились: 

1746 - графиня Дюбарри (урожденная Мари Жанна Бекю; казнена в 1793), официальная фаворитка французского короля Людовика XV.

1883 - Габриель "Коко" Шанель (ум. 1971), французская кутюрье, законодательница моды.

1946 - Билл Клинтон, 42-й президент США.

1953 - Нанни Моретти, итальянский кинорежиссер, продюсер и актер.

1957 - Чезаре Пранделли, итальянский футболист и тренер.

1962 - Юрий Стыцковский, украинский комик, актер, режиссер и сценарист, бывший участник комик-труппы "Маски".

1969 - Мэттью Перри, американо-канадский актер.

1969 - Nate Dogg (ум. 2011), американский рэпер и певец.

1975 - Трэйси Томс, американская киноактриса.

1984 - Джон Или, британский конькобежец, специализирующийся в шорт-треке.

1987 - Нико Хюлькенберг, немецкий автогонщик, пилот "Формулы-1".

Ушли из жизни:

1819 - Джеймс Уатт (р. 1736), шотландский инженер-механик, изобретатель паровой машины.

1936 - Федерико Гарсиа Лорка (р. 1898), испанский поэт и драматург.

1964 - Арденго Соффичи (р. 1879), итальянский живописец.

1978 - Макс Маллоуэн (р. 1904), английский археолог, муж Агаты Кристи.

1981 - Джесси Мэттьюс (р. 1907), английская актриса, певица, танцовщица.

Лайнус Полинг (р. 1901), американский химик и кристаллограф, общественный деятель, лауреат двух Нобелевских премий: по химии (1954) и мира (1962).

2010 - Эфраим Севела (р. 1928), писатель, сценарист, кинорежиссер и актер.

2012 - Тони Скотт (р. 1944), американский кинорежиссер.

2013 - Ли Томпсон Янг (р. 1984), американский актер.

2014 - убит Джеймс Фоли (р. 1973), американский фотожурналист.

2017 - Брайан Олдисс (р. 1925), английский писатель-фантаст.

Именины: католические - Людвиг, Лев

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 19 августа.
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