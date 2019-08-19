Знаменательные события в истории: 19 августа 2019 года

Праздники: Преображение Господне, Яблочный Спас, День пасечника (в Украине), День авиации (США), Всемирный день гуманитарной помощи.
История:
1848 - газета "The New York Herald" опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте.
1914 - создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов - Украинская боевая управа.
1947 - впервые синтезирован витамин А.
1960 - первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль "Спутник-5" с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту.
1967 - "Пинк Флойд" впервые попали в английский хит-парад лучших альбомов со своей дебютной пластинкой "The Piper at the Gates of Dawn".
1980 - катастрофа L-1011 в Эр-Рияде
1982 - запуск космического корабля Союз Т-7.
2002 - в Китае завершился Музыкальный фестиваль снежных гор - первый рок-фестиваль на открытом воздухе в истории страны.
2004 - компания "Google" начала продажу своих акций на фондовом рынке.
В этот день родились:
1746 - графиня Дюбарри (урожденная Мари Жанна Бекю; казнена в 1793), официальная фаворитка французского короля Людовика XV.
1883 - Габриель "Коко" Шанель (ум. 1971), французская кутюрье, законодательница моды.
1946 - Билл Клинтон, 42-й президент США.
1953 - Нанни Моретти, итальянский кинорежиссер, продюсер и актер.
1957 - Чезаре Пранделли, итальянский футболист и тренер.
1962 - Юрий Стыцковский, украинский комик, актер, режиссер и сценарист, бывший участник комик-труппы "Маски".
1969 - Мэттью Перри, американо-канадский актер.
1969 - Nate Dogg (ум. 2011), американский рэпер и певец.
1975 - Трэйси Томс, американская киноактриса.
1984 - Джон Или, британский конькобежец, специализирующийся в шорт-треке.
1987 - Нико Хюлькенберг, немецкий автогонщик, пилот "Формулы-1".
Ушли из жизни:
1819 - Джеймс Уатт (р. 1736), шотландский инженер-механик, изобретатель паровой машины.
1936 - Федерико Гарсиа Лорка (р. 1898), испанский поэт и драматург.
1964 - Арденго Соффичи (р. 1879), итальянский живописец.
1978 - Макс Маллоуэн (р. 1904), английский археолог, муж Агаты Кристи.
1981 - Джесси Мэттьюс (р. 1907), английская актриса, певица, танцовщица.
Лайнус Полинг (р. 1901), американский химик и кристаллограф, общественный деятель, лауреат двух Нобелевских премий: по химии (1954) и мира (1962).
2010 - Эфраим Севела (р. 1928), писатель, сценарист, кинорежиссер и актер.
2012 - Тони Скотт (р. 1944), американский кинорежиссер.
2013 - Ли Томпсон Янг (р. 1984), американский актер.
2014 - убит Джеймс Фоли (р. 1973), американский фотожурналист.
2017 - Брайан Олдисс (р. 1925), английский писатель-фантаст.
Именины: католические - Людвиг, Лев.