Знаменательные события в истории: 7 октября 2019 года

В этот день, 7 октября - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Память первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской (I век).

История:

1571 Произошла битва при Лепанто - последнее в истории крупное сражение галерных флотов.

1806 в Англии запатентована первая копировальная бумага.

1920 первые сто женщин приняты в Оксфордский университет.

1959 космический аппарат "Луна-3" впервые совершил облет Луны. Аппарат сделал первые фотоснимки ее обратной стороны и передал изображения на Землю.

1982 в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла "Кошки" английских авторов Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса. В сентябре 2000 года состоялось его последнее - 7485-е - представление на Бродвее.

1991 Верховная Рада Украины утвердила Устав Национального банка Украины (День рождения НБУ).

2001 США начали военную операцию в Афганистане.

2004 король Камбоджи Нородом Сианук отрекся от престола по состоянию здоровья. Через неделю на престол взошел его младший сын.

В этот день родились:

1885 Нильс Бор, датский ученый, физик, Нобелевский лауреат.

1896 Паулино Алькантара, испанский футболист филлипинского происхождения.

1957 Джейн Торвилл, английская фигуристка, 4-кратная чемпионка мира по танцам на льду, олимпийская чемпионка (1988).

1959 Дилан Бейкер, американский актер.

1967 Тони Брэкстон, американская певица, автор песен и актриса.

1984 Тома Икута, японский певец и актер.

1993 Жан-Люк Бейкер, американский фигурист выступающий в танцах на льду, континентальный чемпион (2018 год).

Ушли из жизни:

1461 Потон де Сентрайль, французский полководец эпохи Столетней войны.

1849 Эдгар По, американский поэт, писатель, критик.

1962 Анри Орейе, французский горнолыжник, олимпийский чемпион.

1967 Ральф Норман Энджелл, английский публицист и пацифист, Нобелевский лауреат.

2006 убита Анна Политковская (р. 1958), российская журналистка.

2014 Зигфрид Ленц (р. 1926), немецкий писатель-новеллист и драматург.

Именины:

Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Павел, Сергей, Степан, Свекла, Фекла.