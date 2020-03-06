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Пятница, 06.03.2020
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Знаменательные события в истории: 6 марта 2020 года

Знаменательные события в истории: 6 марта 2020 года
07:13 Сегодня Телеграф

В этот день, 6 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день зубного врача.

Национальный день замороженных пищевых продуктов в Америке.

Празднование в честь Козельщанской иконы Божией Матери.

История:

1810 - Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию.

1834 - В Канаде город Йорк переименован в Торонто.

1857 - Верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.

1882 - Сербия провозглашена королевством.

1899 - День рождения аспирина: немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин.

1918 - В водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно "Циклоп".

1957 - Провозглашена независимость Ганы.

1964 - Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял другое имя — Мухаммед Али.

1970 - В Англии вышел последний сингл Битлз "Let It Be".

1986 - Автоматическая межпланетная станция "Вега-1" выполнила программу исследований кометы Галлея.

1997 - Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.

Родились в этот день:

1909 - Станислав Ежи Лец, польский сатирик и поэт, прославившийся благодаря своим метким афоризмам.

1927 - Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат.

1937 - Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза.

1946 - Владимир Талашко, украинский актер.

1969 - Татьяна Буланова, российская поп-певица.

1972 - Шакил О’Нил, американский баскетболист.

1984 - Лейла Бехти, французская актриса.

1989 - Агнешка Радваньская, польская теннисистка.

 Ушли из жизни:

1951 - Владимир Винниченко известный украинский писатель, политический деятель.

1980 - Григор Михайлович Тютюнник, украинский писатель-прозаик.

2007 - Жан Бодрийяр, французский философ и социолог.

2005 - Ханс Альбрехт Бете, американский физик, Нобелевский лауреат.

2013 - Андрей Панин , советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России.

2016 - Нэнси Рейган, американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана.

 Именины:

Георгий, Даниил, Захар, Иван, Ольга, Павел. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 6 марта.
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