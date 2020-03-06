Знаменательные события в истории: 6 марта 2020 года

Праздники:
Международный день зубного врача.
Национальный день замороженных пищевых продуктов в Америке.
Празднование в честь Козельщанской иконы Божией Матери.
История:
1810 - Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию.
1834 - В Канаде город Йорк переименован в Торонто.
1857 - Верховный суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.
1882 - Сербия провозглашена королевством.
1899 - День рождения аспирина: немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин.
1918 - В водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно "Циклоп".
1957 - Провозглашена независимость Ганы.
1964 - Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял мусульманство и взял другое имя — Мухаммед Али.
1970 - В Англии вышел последний сингл Битлз "Let It Be".
1986 - Автоматическая межпланетная станция "Вега-1" выполнила программу исследований кометы Галлея.
1997 - Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт.
Родились в этот день:
1909 - Станислав Ежи Лец, польский сатирик и поэт, прославившийся благодаря своим метким афоризмам.
1927 - Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат.
1937 - Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза.
1946 - Владимир Талашко, украинский актер.
1969 - Татьяна Буланова, российская поп-певица.
1972 - Шакил О’Нил, американский баскетболист.
1984 - Лейла Бехти, французская актриса.
1989 - Агнешка Радваньская, польская теннисистка.
Ушли из жизни:
1951 - Владимир Винниченко известный украинский писатель, политический деятель.
1980 - Григор Михайлович Тютюнник, украинский писатель-прозаик.
2007 - Жан Бодрийяр, французский философ и социолог.
2005 - Ханс Альбрехт Бете, американский физик, Нобелевский лауреат.
2013 - Андрей Панин , советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России.
2016 - Нэнси Рейган, американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана.
Именины:
Георгий, Даниил, Захар, Иван, Ольга, Павел.