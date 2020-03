Знаменательные события в истории: 22 марта 2020 года

В этот день, 22 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день водных ресурсов.

День Балтийского моря.

Международный день таксиста.

Сороки, Жаворонки.

История:

1633 - Галилей коленопреклонённо отрекается от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он должен будет жить в строжайшем уединении.

1634 - Рембрандт женится на Саскии, воспетой им на многих полотнах.

1772 - рабство объявляется в Англии вне закона.

1874 - Впервые была проведена игра в большой теннис.

1895 - В Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма.

1933 - В Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в фашистской Германии.

1935 - Персия стала официально называться Ираном.

1945 - в Каире основана Лига арабских государств. В состав Лиги первоначально вошли Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Трансиордания (ныне Иордания), Саудовская Аравия и Йемен.

1951 - Создана первая в СССР Центральная студия телевидения.

1963 - The Beatles выпускает альбом Please Please Me, свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах.

1989 - в испытательном полёте самолёта Ан-225 «Мрия» установлено 109 мировых рекордов.

2016 - серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).

Родились в этот день:

1599 - Антонис Ван Дейк, фламандский художник, мастер парадного портрета.

1915 - Георгий Жженов, советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

1931 - Бертон Рихтер, американский физик, лауреат Нобелевской премии (1976).

1949 - Фанни Ардан, французская киноактриса.

1959 - Мэттью Модайн, американский актёр.

1961 - Александр Цекало, российский музыкант, актер, телеведущий, продюсер.

1975 - Энн Дудек, американская актриса польского происхождения.

1976 - Риз Уизерспун, американская актриса.

Ушли из жизни:

1687 - Жан Батист Люлли, французский композитор, скрипач, основатель французской национальной оперы.

1832 - Иоганн Вольфганг Гете, немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель.

1941 – Иван Труш, украинский художник.

1959 - Ольга Книппер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича Чехова.

2005 - Кендзо Танге, японский архитектор.

2010 - Валентина Толкунова, советская и российская певица, Народная артистка РСФСР.

Именины:

Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.