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Знаменательные события в истории: 5 июля 2020 года

Знаменательные события в истории: 5 июля 2020 года
Обновлено 07:13 Сегодня Телеграф
В этот день, 5 июля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

День войск противовоздушной обороны Украины.

Всемирный день бикини

Евсеев день

История:

1439 Подписана Флорентийская уния - Акт об объединении Православной и Католической церквей.

1811 Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость.

1841 Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

1881 В Египте открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов.

1924 В Париже состоялась торжественная церемония открытия Восьмых Олимпийских игр.

1946 День рождения бикини - во время показа мод в Париже впервые представлен этот новый женский купальник.

1954 Элвис Пресли записал свою первую песню - That's All Right.

1999 Куба предъявила США иск на сумму 181 млрд долларов за ущерб, причинённый 40-летней экономической блокадой.

2006 В автокатастрофе в районе Сан-Франциско (США) погибли принц и принцесса островного государства Тонга - 56-летний Ту`ипелехаке и 46-летняя Каимана.

2014 Завершилось противостояние в Славянске, город перешел под контроль Украины.

2015 в Греции прошёл референдум по финансовой политике, отвергнувший меры по выходу из кризиса, предложенные ЕС, МВФ и ЕЦБ.

Родились в этот день:

1820 Уильям Джон Ранкин, шотландский инженер и физик.

1857 Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин.

1888 Герберт Спенсер Гассер, американский психолог, Нобелевский лауреат.

1889 Жан Кокто, французский писатель, поэт, драматург, художник, режиссер.

1911 Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974).

1975 Эрнан Креспо, аргентинский футболист, входящий в число лучших футболистов мира.

1988 Эрика Герцег, украинская певица, модель, солистка поп-группы "ВИА Гра".

Ушли из жизни:

1826 Жозеф Луи Пруст, французский химик, член Парижской Академии наук.

1920 Макс Клингер (р. 1857), немецкий художник, график и скульптор, представитель символизма.

1966 Дьёрдь де Хевеши (р. 1885), венгерский химик, лауреат Нобелевской премии (1943).

1983 Гарри Джеймс (р. 1916), американский джазовый трубач, композитор, руководитель биг-бэнда.

1986 Ярослав Стецько (р. 1912), лидер Организации украинских националистов (ОУН).

2014 митрополит Владимир (в миру Виктор Маркианович Сабодан; р. 1935), предстоятель Украинской Православной Церкви (1992—2014)

Именины:

Василий, Геннадий, Зина, Галактион, Ульяна.

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события.

Автор:

Телеграф
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