Роман Скорпион: Украинская песня оказалась в тренде, но странно, что пришлось так долго раскачиваться

Певец Роман Скорпион рассказал, как несколько раз переделывал песню "Закохався" и почему его песни так часто звучат на свадьбах

Украинский певец, автор хитов "Поцілую", "Закохався", "З мільйонів одна" Роман Скорпион в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, о чем будет его новый клип, не обижается ли на сравнение с Олегом Винником и почему не выставляет напоказ личную жизнь.

Для справки: Роман Романович Шупяк (псевдоним Роман Скорпион) родился 9 ноября 1990 года в Николаеве Львовской области. В шесть лет с семьей переехал в село Ясеница-Замковая Старосамборского района. В семье было шестеро детей. Отец оставил семью, когда Роман был школьником. Впоследствии от болезни умерла мать. Роман закончил Самборское училище культуры по классу хорового дирижирования. В студенческие годы начал писать песни, работал на культурных мероприятиях. Первый сольный концерт дал в 2013 году.

- В Украине немало певцов, стать узнаваемым нелегко. Что нужно для того, чтобы, как говорится, пробиться?

- Способов стать артистом очень много. Каждый выбирает тот, который ему подходит. Если взять мою точку зрения, то надо просто делать то, что нравится. Следует двигаться не к тому, что хочешь стать известным. Вот станешь известным, а дальше что? Ты должен заниматься своим делом, получать удовольствие и развиваться. Тогда цель сама к тебе придет. Я шел за своим внутренним голосом. Он всегда является тем самым маяком для каждого человека.

- Какую роль в вашем успехе сыграло то, что вы являетесь автором и композитором?

- Песни будто сами приходили ко мне. Например, песня "Поцілую". Я просто готовил на кухне, и пришла та мелодия. Написал песню, хотя ничего такого для этого не делал. Со временем я пришел к мысли, что моей особой заслуги здесь нет. За все, что у меня есть, я благодарю Бога. Это его заслуга, Бог дал мне такой дар, с помощью которого у меня есть возможность дарить людям музыку, которая касается их сердец. Все происходит естественно. Нет какой-то схемы или системы, как и что нужно делать.

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