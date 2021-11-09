Jerry Heil: основная проблема украинских женщин – попытка угодить, а мужчин – считать, что им все должны

26-летняя певица рассказала "Телеграфу", что планирует покинуть Украину минимум на 3 года.

Автор хита "Охрана_отмена" певица и блогер Jerry Heil откровенно поговорила с "Телеграфом" о своей личной жизни, самых странных поклонниках, друзьях из шоу-биза и рассказала, почему планирует уехать в США не менее, чем на 3 года.

Вы недавно победили в международном музыкальном конкурсе Djooky Music Awards. Расскажите поподробнее, что вы получите как победитель, что это вам даст?

— Это исполнение мечты. Событие, которого я ждала с тех пор, как я себя помню, с тех пор как мне мама рассказывала, что я должна быть на сцене, когда отец мне покупал аппаратуру и говорил, что "ты с ней будешь ездить на концерты". Она (аппаратура, ред.) до сих пор в Василькове стоит вся (смеется). Это воплощение мечты всей моей семьи и первый шаг – это поехать в США и попытаться записать там альбом.

Вы хотите учиться на композитора фильмов в Штатах. Когда вы планируете переезд туда?

— Я на этапе сдачи теста IELTS для поступления в Беркли (англ. The University of California, Berkeley). Есть три университета, в которые я буду пробовать поступать, Беркли – один из них. Есть еще два других тоже высококвалифицированных. И как только я сдам тест, там есть три сезона, когда ты поступаешь, так сразу буду пробовать подаваться.

Сколько будет продолжаться обучение?

– Обучение длится от трех до четырех лет, ты можешь опционно выбирать. Я буду смотреть по самочувствию.

Jerry Heil: сейчас уже можно не делить себя на страны.

Что будет с вашей музыкальной карьерой здесь, в Украине? Поставите на паузу или вообще планируете сменить сферу деятельности?

– Я считаю, что сейчас уже можно не делить себя на страны. Мы живем в диджитал-пространстве. И я благодарю себя, и прошлую и настоящую, за то, что я себе создала эту диджитал-платформу, на которой я могу себе абсолютно спокойно творить и на Украину, и на мир.

Какая, по вашему мнению, самая главная проблема украинских женщин? А мужчин?

– Женщин – попытка угодить. В социуме у нас есть такая штука — "угодить всем напоказ", но прежде своему эго, но, на самом деле, себе этим очень вредишь. Потому что пытаясь быть тем, кем ты не являешься — ты теряешь себя и с каждым днем ты уже не понимаешь, ты в каком-то колесе. Проблемы в том, что люди пытаются тянуть на себе роли, которые не им присущи, но утверждены обществом. Проблема в том, что мы не принимаем инноваций, происходящих в мире, толерантность и все такое. Это главное.

Мужчины не умеют пожить "для себя", особенно старшее поколение, сейчас уже немного по-другому. Но обобщать нельзя. Я сейчас говорю о том, что вижу в своей семье.

По поводу мужчин… Они думают, что кто-то им кто-то должен, женщина что-то должна. Как будто он хочет сделать хорошо своей женщине и говорит: "моя женщина не будет работать, она будет просто сидеть дома". На самом деле она еще больше горюет, она хочет выйти на работу, хочет покрасоваться на работе в новом костюме, для нее тогда жизнь проявляется во всех красках.

Проблема наших людей в том, что они что-то хотят от людей, но не могут разобраться в себе.

Не хотели бы стать следующей участницей проекта "Холостячка"? Какое у вас к нему отношение?

– Мне кажется, что я бы хотела, с той точки зрения, что сезон со мной стал бы абсолютным перезапуском, новым форматом, свежим. Потому что вы уже видели, что когда это происходит по общепринятом формату – это некая типажная красивая женщина, приходят красивые, сильные, мужественные мужчины. И ничего не меняется, только лицо и по факту все. Но есть другие типажи людей, другие девушки, у которых свой социальный бэкграунд, бэкграунд в отношениях, а может быть, их не было. Мне кажется, этот сезон был бы прорывным и разрывным.

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