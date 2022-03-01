путин совершил стратегическую ошибку, и она обойдется ему очень дорого

Эксперт в вопросах политики Илия Куса рассказал "Телеграфу" о российско-украинской войне, переговорах и новом мире

Украина продолжает ожесточенное сопротивление российской агрессии. Шестой день мы живем – не отбиваясь от "специальной военной операции", как это преподносят в кремле, а в настоящей войне, которую объявил украинскому государству президент россии владимир путин в ночь на 24 февраля.

Агрессор продолжает совершать военные преступления, обстреливая города Украины, убивая и калеча мирных граждан.

Вооруженные силы Украины же уничтожают оккупантов – тысячами, их танки и бронетехнику – сотнями, орудия, самолеты и вертолеты – десятками.

Новую историю, которая пишется сейчас кровью, "Телеграф" обговорил с экспертом по международной политике в Украинском институте будущего Илией Кусой.

путин совершил стратегическую ошибку

– Мы переживаем шестые сутки российского открытого вторжения в Украину. Какие главные выводы можно сделать?

– Во-первых, у россии не получилось нанести нам поражение быстро, они застряли в нескольких местах. Во-вторых, путин совершил стратегическую ошибку, которая будет стоить ему очень дорого, вне зависимости от исхода войны. В-третьих, пока что самым проблемным остается южное азовское направление, где российские войска действительно заняли часть нашей территории, включительно с Бердянском, – и хотят взять Мариуполь.

– Что можно сказать по итогам первого раунда переговоров между делегациями Украины и россии, который состоялся 28 февраля?

– Можно сказать, что первый раунд закончился неплохо. Стороны не выдвигали друг другу максималистских требований и ультиматумов. Диалог, очевидно, продолжится (есть сведения, что вторая встреча намечена на 2 марта – прим. ред.), но не стоит ожидать быстрого и легкого решения. Первым, о чем должны договориться – это прекращение огня.

– Какие потери, кроме репутационных и человеческих, понесет россия в результате вторжения в Украину?

– Главные потери для рф будут экономические и финансовые из-за западных санкций. Это приведёт к росту социального напряжения и конфликту элит по мере сужения рынка и финансовых потоков. Через какое-то время не исключена борьба за власть и дестабилизация уже политическая.

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Война опрокидывает старый европейский порядок

– Почему НАТО не хочет объявить наше небо бесполетной зоной?

– Нет ничего страшного или удивительного в отказе НАТО от введения бесполетной зоны. Это привело бы к прямому военному столкновению НАТО с рф, на что страны Запада идти не хотят.

– Как российско-украинская война меняет и еще изменит Европу и мир в целом.

– Война, по сути, подрывает основы постсоветского порядка, в основе которого лежало сохранившееся после 1991 года влияние рф, а также ее попытки реинтегрировать регион под своим кураторством на основе неоконсервативного реваншизма. Кроме того, война опрокидывает старый европейский порядок. Консолидация стран Европы и НАТО приведёт к формированию блока, который будет сдерживать россию, усиливая позиции евроатлантистов и проамериканских сил, а также давая США возможность отвлекаться на борьбу с Китаем.

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Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, – события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: путин пытается взять Киев, армия рф несет крупные потери в Украине".

События 25 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 26 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

За событиями 5-го дня следите в материале "Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойных отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

Первый день весны, он же шестой день войны "Телеграф" отслеживал в материале "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".