Укр

Наталия Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine: Только легальный рынок безопасен для игрока и принесет налоги государству

Автор
Дмитрий Романов
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Автор
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Parimatch Ukraine поддержала проведение SBC Summit CIS Новость обновлена 13 октября 2021, 14:22
Parimatch Ukraine поддержала проведение SBC Summit CIS

В столице Украины прошла конференция по азартным играм при поддержке компании Parimatch Ukraine

В Киеве стартовала крупнейшая конференция по азартным играм в Восточной Европе  SBC Summit CIS, ключевое событие индустрии азартных игр и беттинга. Британские организаторы выбрали площадкой для проведения Киев не случайно – именно украинский рынок уже привлекает внимание крупнейших игроков беттинг индустрии в Восточной Европе и СНГ. Поддержала проведение SBC Summit CIS единственная легальная букмекерская компания в Украине – Parimatch Ukraine. 

Украина становится новым большим игроком на карте гемблинг индустрии. Именно этим объясняется возросший интерес к украинскому рынку со стороны крупнейших игроков беттинг-индустрии Европы и мира.

По словам CEO Parimatch Ukraine Наталии Гилевич, Украине уже очень скоро придется конкурировать с опытными мировыми гигантами. Чтобы стране выдержать эту глобальную конкуренцию, надо не просто двигаться в одном темпе с миром. Надо двигаться быстрее других, а это возможно только при синхронизации действий компаний-инвесторов и государства. 

Наталия Гилевич
Наталия Гилевич

"Потенциал индустрии гемблинга можно использовать для привлечения инвестиций в страну и сохранения талантов в стране, которые будут развивать сферу высоких технологий. Компании, которые готовы отдавать немалые суммы для законной и прозрачной работы, меняют восприятие азартных игр и имиджа букмекерских компаний. Только легальный рынок готов приносить пользу государству за счет уплаты налогов, создания рабочих мест и ведения бизнеса с соблюдением принципов и ценностей ответственной игры. А значит приносить положительные эмоции игрокам, быть надежным партнером для операторов и провайдеров азартных игр, объединиться с государством и другими легальными игроками для борьбы с нелегальными операторами", подчеркнула Наталия Гилевич.

Теги:
#Конференция #Азартные игры #Букмекерская контора #Parimatch Ukraine
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