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Н. Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine: Тільки легальний ринок безпечний для гравця і принесе податки державі

Автор
Дмитро Романов
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Parimatch Ukraine підтримала проведення SBC Summit CIS Новина оновлена 13 жовтня 2021, 14:11
Parimatch Ukraine підтримала проведення SBC Summit CIS

У столиці України пройшла конференція з азартних ігор за підтримки компанії Parimatch Ukraine

У Києві стартувала найбільша конференція з азартних ігор у Східній Європі SBC Summit CIS, ключова подія індустрії азартних ігор і беттінга. Британські організатори вибрали майданчиком для проведення Київ не випадково саме український ринок вже привертає увагу найбільших гравців беттінг індустрії у Східній Європі та СНД. Підтримала проведення SBC Summit CIS єдина легальна букмекерська компанія в Україні — Parimatch Ukraine.

Україна стає новим великим гравцем на мапі гемблінг індустрії. Саме цим пояснюється зростання інтересу до українського ринку з боку найбільших гравців беттінг-індустрії Європи та світу.

За словами CEO Parimatch Ukraine Наталії Гілевич, Україні вже дуже скоро доведеться конкурувати з досвідченими світовими гігантами. Щоб країні витримати цю глобальну конкуренцію, треба не просто рухатися в одному темпі зі світом. Треба рухатися швидше за інших, а це можливо тільки при синхронізації дій компаній-інвесторів та держави.

Наталія Гілевич
Наталія Гілевич

"Потенціал індустрії гемблінга можна використовувати для залучення інвестицій у країну і збереження талантів у країні, які будуть розвивати сферу високих технологій. Компанії, які готові віддавати чималі суми для законної та прозорої роботи, змінюють сприйняття азартних ігор і іміджу букмекерських компаній. Тільки легальний ринок готовий приносити користь державі шляхом сплати податків, створення робочих місць і ведення бізнесу з дотриманням принципів і цінностей відповідальної гри. А значить приносити позитивні емоції гравцям, бути надійним партнером для операторів і провайдерів азартних ігор, обʼєднатися з державою та іншими легальними гравцями для боротьби з нелегальними операторами", підкреслила Наталія Гілевич.

Теги:
#Конференція #Азартні ігри #Букмекерська контора #Parimatch Ukraine
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