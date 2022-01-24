Укр

Доллар может стать по 26 грн: аналитик назвал условие

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На курс гривны сильно давит военная угроза
На курс гривны сильно давит военная угроза

Внешние факторы по-прежнему во многом контролируют стоимость валют

Из-за того, что Россия продолжает бряцать оружием у восточных границ Украины, ситуация на экономическом рынке не слишком стабильна. Если же уровень угрозы будет снижен, то вниз "поползет" и отметка стоимости доллара.

Такой прогноз для "Телеграфа" прозвучал от старшего аналитика "Альпари", финансового эксперта Вадима Иосуба.

По его словам, стоимость гривны и её соотношение к иностранным валютам зависит от нескольких факторов. Среди внешних — угроза полномасштабной войны с Российской Федерацией.

На то, что обостренность на границах влияет на курс доллара, свидетельствует его подорожание в последние несколько месяцев, говорит Иосуб. Исходя лишь из экономических данных, можно предположить, что вероятность агрессии оценивается финансистами как весьма высокая.

При этом, подчеркивает специалист, если градус напряжения между Украиной и Россией наконец-то снизится, на убыль пойдет и стоимость валют.

Согласно прогнозам Вадима Иосуба, в таком случае цена за доллар может снизиться к 26 гривнам.

В среднем же, считает эксперт, стоимость американской валюты в Украине будет колебаться на уровне 27,4-27,5 гривен.

Тем временем экономисты уже рассчитывают стоимость гривны касаемо иностранных валют уже на март. "Телеграф" писал, чего следует ожидать на этом рынке уже весной.

Теги:
#Доллар #Валюта #Прогноз #Курс доллара #Гривня #Вадим Иосуб
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