Доллар может стать по 26 грн: аналитик назвал условие
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Внешние факторы по-прежнему во многом контролируют стоимость валют
Из-за того, что Россия продолжает бряцать оружием у восточных границ Украины, ситуация на экономическом рынке не слишком стабильна. Если же уровень угрозы будет снижен, то вниз "поползет" и отметка стоимости доллара.
Такой прогноз для "Телеграфа" прозвучал от старшего аналитика "Альпари", финансового эксперта Вадима Иосуба.
По его словам, стоимость гривны и её соотношение к иностранным валютам зависит от нескольких факторов. Среди внешних — угроза полномасштабной войны с Российской Федерацией.
На то, что обостренность на границах влияет на курс доллара, свидетельствует его подорожание в последние несколько месяцев, говорит Иосуб. Исходя лишь из экономических данных, можно предположить, что вероятность агрессии оценивается финансистами как весьма высокая.
При этом, подчеркивает специалист, если градус напряжения между Украиной и Россией наконец-то снизится, на убыль пойдет и стоимость валют.
Согласно прогнозам Вадима Иосуба, в таком случае цена за доллар может снизиться к 26 гривнам.
В среднем же, считает эксперт, стоимость американской валюты в Украине будет колебаться на уровне 27,4-27,5 гривен.
Тем временем экономисты уже рассчитывают стоимость гривны касаемо иностранных валют уже на март. "Телеграф" писал, чего следует ожидать на этом рынке уже весной.
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