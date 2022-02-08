В 2022 году стартует ряд уникальных проектов для поддержки бизнеса и экономики - правительство

Правительство Украины определило основные направления работы по стимулированию спроса на стратегически важные отрасли экономики. В частности, в этом году стартует ряд экономических проектов поддержки бизнеса, аналогов которым не было раньше.

Как сообщает первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, об этом шла речь во время встречи с Европейской бизнес ассоциацией Украины в рамках открытой экспертной платформы партии "Слуга народа".

"Держим курс на уменьшение государственного сектора путем привлечения частных инвесторов и открытой приватизации. Проводим и совершенствуем корпоративную реформу. В частности, работаем над тем, чтобы правительственный номинационный комитет работал более эффективно. Мы благодарны нашим международным партнерам, которые активно вовлечены в его работу", — рассказала Юлия Свириденко.

Стороны обсудили необходимость сбалансирования фискальной политики государства, прозрачное регулирование торговли, пищевой и фармацевтической продукции и необходимость обновления трудового законодательства.

По словам министра, экономика Украины демонстрирует тенденцию к стабильному росту. По результатам 2021 года рост ВВП достиг 3,2% и составил рекордные почти 200 миллиардов долларов.

Для обеспечения устойчивости развития в этом году правительство инициирует ряд проектов. Среди них программа термо-модернизации зданий, доступная ипотека для населения под 5%.

Также в 2022 году стартует проект орошения земель на Юге Украины. Это повысит плодородие и укрепит экспортный потенциал государства. А для развития украинского судно- и машиностроения вводится длинный лизинг в рамках проекта "Машиностроение: кредитование и лизинг 5%".

Ожидается, что такие меры в комплексе улучшат инвестиционный климат Украины и благосостояние граждан.

"Наращивание экспорта остается приоритетом. В первую очередь через регион Пан-Евро-Мед и этому будет способствовать заключенное недавно соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Также важно предусмотреть доступ бизнеса к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство, для этого уже есть зафиксированное финансирование в Государственном бюджете", — добавила министр.