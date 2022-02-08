2022 року стартує низка унікальних проєктів для підтримки бізнесу та економіки - уряд

Уряд України визначив основні напрямки роботи для стимулювання попиту на стратегічно важливі галузі економіки. Зокрема, цього року стартує ряд економічних проєктів для підтримки бізнеса, аналогів яким не було раніше.

Як повідомляє перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, про це йшлося під час зустрічі з Європейською бізнес асоціацією у рамках відкритої експертної платформи партії "Слуга народу".

"Тримаємо курс на зменшення державного сектору шляхом залучення приватних інвесторів та відкритої приватизації. Проводимо і вдосконалюємо корпоративну реформу. Зокрема, працюємо над тим, аби урядовий Номінаційний комітет працював ефективніше. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які активно долучені до його роботи", — розповіла Юлія Свириденко.

Сторони також обговорили необхідність збалансування фіскальної політики держави, прозоре регулювання торгівлі, харчової та фармацевтичної продукції та необхідність оновлення трудового законодавства.

За словами міністерки, економіка України демонструє тенденцію до стабільного зростання. За результатами 2021 року зростання ВВП сягнуло 3,2% та становило рекордні майже 200 мільярдів доларів.

Задля забезпечення сталості розвитку, цього року уряд ініціює низку нових проєктів. Серед них програма термомодернізації будівель, доступна іпотека для населення під 5%.

Також 2022 року стартує проєкт зрошення земель на Півдні України. Це посилить родючість та зміцнить експортний потенціал держави. А для розвитку українського судно- і машинобудування впроваджується довгий лізинг в рамках проєкту "Машинобудування: кредитування та лізинг 5%".

Очікується, що такі міри в комплексі покращать інвестиційний клімат України та добробут громадян.

"Нарощування експорту залишається пріоритетом. У першу чергу, через регіон Пан-Євро-Мед і цьому сприятиме укладена нещодавно угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Також важливо передбачити доступ бізнесу до експортного кредитування через Експортно-кредитне агентство, для цього вже маємо зафіксоване фінансування у Державному бюджеті", — додала міністерка.