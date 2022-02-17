"Большая стройка": враг пытается дестабилизировать ситуацию, а наша техника готовится к строительному сезону – Луганський автодор

В Луганской области в этом году планируется увеличить объемы дорожно-ремонтных работ, которые вскоре начнутся с установлением благоприятной погоды. В регионе, где с 2014 года ведутся боевые действия, восстановлению инфраструктуры придают особое значение и призывают всех не поддаваться панике, а продолжать сшивать Украину качественными дорогами.

Об этом в видеообращении сказал исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.

"Работаем, не паникуем! Война началась еще в 2014 году. Жители Луганщины ко всему готовы. Работаем дальше над развитием инфраструктуры Луганской области. Верим в Вооруженные Силы Украины. Слава Украине!", — подчеркнул Кравцов.

По данным пресс-службы Луганского автодора, в этом году в области в рамках третьего сезона программы "Большая стройка", инициированной Президентом Владимиром Зеленским, планируется построить и отремонтировать около 300 км дорог. Кром этого, будут также восстановлены 7 мостов.

В настоящее время все сотрудники Службы автомобильных дорог в Луганской области выполняют свои обязанности в нормальном рабочем режиме.

"Наша общая миссия – использовать исторический шанс и сшить Украину качественными дорогами. Именно поэтому мы работаем и не паникуем. Наше будущее в Украине, поэтому работаем в полную силу, строя дороги и мосты", — заявили в Луганском автодоре.

Напомним, в общей сложности в Украине в 2022 году должно быть восстановлено и построено около 5 500 км государственных дорог. Будет также произведен ремонт 300 мостов и искусственных сооружений. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.