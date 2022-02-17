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"Велике будівництво": ворог намагається дестабілізувати ситуацію, а наша техніка готується до будівельного сезону – Укравтодор

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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"Велике будівництво": ворог намагається дестабілізувати ситуацію, а наша техніка готується до будівельного сезону – Укравтодор Новина оновлена 17 лютого 2022, 11:16

У Луганській області цього року планується збільшити обсяги дорожньо-ремонтних робіт, які невдовзі розпочнуться із настанням сприятливої ​​погоди. У регіоні, де з 2014 року ведуться бойові дії, відновленню інфраструктури надають особливого значення та закликають усіх не піддаватися паніці, а продовжувати зшивати Україну якісними дорогами.

Про це у відеозверненні сказав виконувач обов'язки начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області Олег Кравцов.

"Працюємо, не панікуємо! Війна розпочалася ще у 2014 році. Мешканці Луганщини готові до всього. Працюємо надалі над розвитком інфраструктури Луганської області. Віримо у Збройні Сили України. Слава Україні!", – наголосив Кравцов.

За даними пресслужби Луганського автодору, цього року в області в межах третього сезону програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, планується збудувати та відремонтувати близько 300 км доріг. Крім цього, буде також відновлено 7 мостів.

Наразі всі співробітники Служби автомобільних доріг у Луганській області виконують свої обов'язки у нормальному робочому режимі.

"Наша спільна місія – використати історичний шанс та зшити Україну якісними дорогами. Саме тому ми працюємо і не панікуємо. Наше майбутнє в Україні, тому працюємо на повну, розбудовуючи дороги та мости", — заявили у Луганському автодорі.

Нагадаємо, загалом в Україні у 2022 році має бути відновлено та збудовано близько 5 500 км державних доріг. Буде також проведено ремонт 300 мостів та штучних споруд. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Теги:
#Луганська область #Ремонт доріг #Великебудівництво
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