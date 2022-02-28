Укрзализныця призывает Европу и Азию прекратить железнодорожное сообщение с россией

Укрзализныця призывает железнодорожные администрации всех граничащих с россией стран прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.

Об этом говорится в обращении Укрзализныци, которое, по информации ведомства, разослано в администрации всех железных дорог смежных со страной-агрессором.

"Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", — говорится в сообщении.

В ведомстве также обратились к российским железнодорожникам не выполнять преступных приказов, перевозя танки, военную технику окупантов к границам Украины: "Проводник, сборщик поездов, диспетчер, машинист РЖД, выполняющий преступные приказы и везущие танки, военную технику и оккупантов к границам Украины. У тебя больше никогда не будет почетного звания ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК — ты УБИЙЦА. Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом. Ты даже в своем страшном сне не видел, как работать под взрывы снарядов и выстрелов, днями не спав, рискуя своей жизнью, вывозить мирное население из-под обстрелов. А мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим!"