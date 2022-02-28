Укрзалізниця закликає Європу та Азію припинити залізничне сполучення з росією

Укрзалізниця закликає залізничні адміністрації всіх країн, які межують з росією, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною.

Про це йдеться у зверненні Укрзалізниці яке, за інформацією відомства, розіслано до адміністрацій усіх залізниць суміжних з країною-агресором.

"Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також звернулися до російських залізничників не виконувати злочинних наказів, перевозячи танки, воєнну техніку окупантів до кордонів України: "Провідник, складач поїздів, диспетчер, машиніст РЖД, який виконує злочинні накази та везе танки, воєнну техніку та окупантів до коридорів України, ти більше ніколи не будеш мати почесне звання ЗАЛІЗНИЧНИК — ти ВБИВЦЯ. Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом. Ти навіть у своєму найстрашнішому сні не бачив, як працювати під вибухи снарядів та постріли, днями не спавши, ризикуючи своїм життям, вивозити мирне населення з-під обстрілів. А ми працюємо так уже п’ятий день і далі будемо працювати, допоки не переможемо!"