Британия показала пример того, что полная либерализация торговли возможна – Свириденко

Решение правительства Великобритании о полной отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров позволит нарастить экспорт и поддерживать экономику в условиях войны.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

По словам Свириденко, теперь Украина сможет существенно увеличить экспорт тех позиций, которые традиционно завозились в Великобританию.

"В частности, речь идет о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т.д. Промышленные товары уже пользуются режимом беспошлинной торговли", – отметила она.

Комментируя решение британского правительства, Свириденко поблагодарила партнеров за общий вклад в борьбу с глобальным продовольственным кризисом, постепенно назревающим в мире из-за российской агрессии.

"Мы сможем обеспечить продовольственную безопасность там, где она сегодня под угрозой из-за российской агрессии. Мы благодарны Британии за дружеский шаг в ответ на запрос украинского правительства. Для нашего государства доступ к внешним рынкам – одна из основ экономического обновления. Экспорт будет стимулировать промышленное развитие, наращивание производства и его интеграцию в мировые торговые цепи", – отметила министр.

Также либерализация торговли позволит Украине более гибко планировать экспортную логистику и в перспективе увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

В свою очередь, украинская сторона продолжает соответствующие переговоры по упрощению торговли с другими государствами.

"В настоящее время мы ведем переговоры со всеми партнерами о либерализации торговли. Поэтому в ближайшие дни и недели ждем новости и от других партнеров. Для Украины важно, что Британия показала пример того, что полная либерализация возможна", – сообщила Свириденко.

Имплементация принятого решения займет еще несколько дней, так что вскоре украинские компании смогут по новым правилам работать на британский рынок.

Как ранее сообщала Юлия Свириденко, план послевоенного обновления предусматривает полный доступ Украины к рынкам G7 и ЕС.