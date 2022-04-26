Британія показала приклад того, що повна лібералізація торгівлі можлива – Свириденко

Рішення уряду Великої Британії про повне скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів дозволить наростити експорт та підтримувати економіку в умовах війни.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За словами Свириденко, відтепер Україна зможе суттєво збільшити експорт тих позицій, які традиційно завозилися до Великої Британії.

"Зокрема йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Промислові товари вже користуються режимом безмитної торгівлі", – зазначила вона.

Коментуючи рішення британського уряду, Свириденко подякувала партнерам за спільний внесок в боротьбу з глобальною продовольчою кризою, яка поступово назріває у світі через російську агресію.

"Ми зможемо гарантувати продовольчу безпеку там, де вона сьогодні під загрозою через російську агресію. Ми вдячні Британії за дружній крок у відповідь на запит українського уряду. Для нашої держави доступ до зовнішніх ринків – одна з основ економічного відновлення. Експорт стимулюватиме промисловий розвиток, нарощення виробництва та його інтеграцію до світових торговельних ланцюгів", – наголосила міністерка.

Також лібералізація торгівлі надасть можливість Україні гнучкіше планувати експортну логістику та в перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю.

У свою чергу, українська сторона продовжує відповідні переговори щодо спрощення торгівлі з іншими державами.

"Наразі ми ведемо переговори з усіма партнерами про лібералізацію торгівлі. Тому найближчими днями і тижнями чекаємо на новини і від інших партнерів. Для України важливо, що Британія показала приклад того, що повна лібералізація є можливою", – повідомила Свириденко.

Імплементація прийнятого рішення займе ще кілька днів, тож вже незабаром українські компанії зможуть за новими правилами працювати на британський ринок.

Як раніше повідомляла Юлія Свириденко, план післявоєнного відновлення передбачає повний доступ України до ринків G7 та ЄС.