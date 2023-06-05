"Мир не крутится вокруг россии и ее угольных бассейнов" – бенефициар группы компаний Adelon Дмитрий Коваленко

Компании Adelon AG и PGIP разработали инновационное логистическое решение по поставкам угля в Польшу

После введения в августе 2022 года Европейским Союзом угольного эмбарго в отношении россии многие российские пропагандисты, псевдоэксперты и политики предрекали всем европейским странам, что они "замерзнут" зимой. Однако благодаря тому, что компании-поставщики энергоносителей переориентировали свои логистические цепочки, ничего подобного не произошло. Более того, оперативно отреагировавшим на изменившуюся ситуацию компаниям удалось нарастить и укрепить бизнес. Среди таких ГРУППА компаний Adelon в которую входят Adelon AG та PGIP (Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o.).

"Импорт энергетического угля в ЕС из Австралии, ЮАР и Индонезии, которые традиционно снабжали азиатские рынки, вырос более чем в 11 раз за четыре месяца после февраля 2022 года. Самым главным вопросом, который нужно было решить – логистика. В основном среди клиентов нашей компании европейские предприятия, но есть и заводы из Индии и Китая. Конечно, заказчик говорит, какую марку угля он хочет, и мы обязаны удовлетворить этот спрос. Везем уголь из ЮАР, США, Австралии, Колумбии," – рассказал бенефициар группы компаний Adelon Дмитрий Коваленко.

Он отметил, что обычно россия обеспечивала около 70% потребностей ЕС в энергетическом угле, однако после полномасштабного вторжения рф в Украину все изменилось. В связи с этим трейдеры начали поиски новых направлений поставок енергоносителей, и такие нашлись. Так, Adelon предложила своим клиентам Колумбию, ЮАР, Танзанию, Австралию, Новую Зеландию, Индонезию.

Однако логистические вызовы на этом не закончились, рассказывает Дмитрий Коваленко. Ведь, к примеру, для Польши специалистам компании удалось разработать инновационное логистическое решение.

"Польские порты – Свиноуйсьце, Гдыня и Гданьск были предназначены, в первую очередь, для экспорта. Проблема была в том, где хранить сырье и в наличии глубоководных причалов", — пояснил бенефициар Adelon.

По его словам, специалисты компаний Adelon AG и Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. разработали и внедрили новый тип перевалки на рейде с судна на судно, что помогло разгрузить порты.

"Действует эта схема так: крупные суда вместимостью 50 000 — 60 000 тонн причаливают в порту и на более мелкие суда вместимостью 5 000 — 15 000 тонн перегружается уголь. Таким образом союзники Украины смогли благополучно пережить зиму и дальше развиваться без российских энергоносителей", — подчеркнул Дмитрий Коваленко.

Он выразил убеждение, что сейчас самое время всем предприятиям обратить внимание на тонкие места: "чтобы конкурировать с цивилизованным миром, нужно уметь вовремя перестроиться и перейти на более высокотехнологичное производство, менее энергоемкое".