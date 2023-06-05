"Світ не крутиться навколо росії та її вугільних басейнів" — бенефіціар групи компаній Adelon Дмитро Коваленко

Компанії Adelon AG та PGIP розробили інноваційне логістичне рішення щодо постачання вугілля до Польщі.

Після введення в серпні 2022 року Європейським Союзом вугільного ембарго щодо Росії багато російських пропагандистів, псевдоекспертів і політиків пророкували всім європейським країнам, що вони "замерзнуть" взимку. Однак, завдяки тому, що компанії-постачальники енергоносіїв переорієнтували свої логістичні ланцюжки, нічого подібного не сталося. Більш того, компаніям, які оперативно відреагували на ситуацію, що змінилася, вдалося наростити і зміцнити бізнес. Серед таких ГРУПА компаній Adelon, до якої входять Adelon AG та PGIP (Polska Grupa Importowa Premium sp. z oo).

"Імпорт енергетичного вугілля до ЄС з Австралії, ПАР та Індонезії, які традиційно постачали азіатські ринки, зріс більш ніж в 11 разів за чотири місяці після лютого 2022 року. Найголовнішим питанням, яке потрібно було вирішити – логістика. В основному серед клієнтів нашої компанії європейські підприємства, але є й заводи з Індії та Китаю. Звичайно, замовник каже, яку марку вугілля він хоче, і ми зобов’язані задовольнити цей попит. Веземо вугілля з ПАР, США, Австралії, Колумбії", – розповів бенефіціар групи компаній Adelon Дмитро Коваленко.

Він зазначив, що зазвичай росія забезпечувала близько 70% потреб ЄС в енергетичному вугіллі, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну все змінилося. У зв’язку з цим трейдери розпочали пошуки нових напрямів постачання енергоносіїв, і такі знайшлися. Так, Adelon запропонувала своїм клієнтам Колумбію, ПАР, Танзанію, Австралію, Нову Зеландію, Індонезію.

Однак логістичні виклики на цьому не закінчилися, розповідає Дмитро Коваленко. Адже, наприклад, для Польщі фахівцям компанії вдалося розробити інноваційне рішення.

"Польські порти — Свіноуйсьце, Гдиня і Гданськ були призначені, в першу чергу, для експорту. Проблема була в тому, де зберігати сировину та наявність глибоководних причалів", — пояснив бенефіціар Adelon.

За його словами, фахівці компаній Adelon AG та Polska Grupa Importowa Premium sp. z oo розробили та впровадили новий тип перевалки на рейді з судна на судно, що допомогло розвантажити порти.

"Діє ця схема так: великі судна місткістю 50 000 — 60 000 тонн причалюють у порту і на дрібніші судна місткістю 5 000 — 15 000 тонн перевантажується вугілля. Таким чином союзники України змогли благополучно пережити зиму і далі розвиватися без російських енергоносіїв", - наголосив Дмитро Коваленко.

Він висловив переконання, що зараз саме час усім підприємствам звернути увагу на тонкі місця: "щоб конкурувати з цивілізованим світом, потрібно вміти вчасно перебудуватися та перейти на більш високотехнологічне виробництво, менш енергоємне".