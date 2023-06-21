ООО "Укрдонинвест Трейдинг": "заявления Центрэнерго является абсолютной ложью и попыткой давления на суд"

"Укрдонинвест Трейдинг" в 2019 году в полном объеме выполнила контракт обязательства перед Центрэнерго

Общество с ограниченной ответственностью "Укрдонинвест Трейдинг" отвергает все обвинения, озвученные ГП "Центрэнерго" касательно судебного дела, которое сегодня рассматривается в Верховном Суде и подчеркивает, что компания выполнила все обязательства перед Центрэнерго, поставив на предприятие полный объем законтрактованного угля.

"ООО "Укрдонинвест Трейдинг" в 2019 году в полном объеме выполнило контрактные обязательства перед Центрэнерго, поставив на предприятие полный объем законтрактованного угля. Этот уголь был сразу переработан, из него была произведена электроэнергия, которая была поставлена потребителям. Именно Центрэнерго переложило себестоимость угля на потребителей", говорится в релизе ООО "Укрдонинвест Трейдинг".

Таким образом, объясняют в "Укрдонинвест Трейдинг", заявления Центрэнерго о предстоящем "блэкауте", которые распространяют некоторые СМИ — "является циничной попыткой использовать войну и человеческое горе для обогащения и банальной кражи".

ООО "Укрдонинвест Трейдинг" подчеркивает, что действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины. Общество также "призывает представителей "Центрэнерго" работать во благо Украины, а не собственных карманов".

"Укрдонинвест Трейдинг" также отмечает, что представители "Центрэнерго" неоднократно манипулировали и затягивали рассмотрение дела, в результате чего были наказаны судом.

"Мы надеемся на справедливое решение суда, что будет сигналом для украинского и международного бизнеса о верховенстве права в стране и исполнении законов", — добавляют в компании.