ТОВ "Укрдонінвест Трейдинг": "заяви Центренерго є абсолютною брехнею та спробою тиску на суд"

"Укрдонінвест Трейдинг" у 2019 році в повному обсязі виконала контракті зобов’язання перед Центренерго

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрдонінвест Трейдинг" відкидає всі звинувачення, які озвучило ДП "Центренерго" відносно судової справи, яка сьогодні розглядається у Верховному Суді і підкреслює, що компанія виконала всі зобов'язання перед Центренерго, поставивши на підприємство повний обсяг законтрактованого вугілля.

"ТОВ "Укрдонінвест Трейдинг" у 2019 році в повному обсязі виконала контракті зобов’язання перед Центренерго, поставивши на підприємство повний обсяг законтрактованого вугілля. Це вугілля було одразу перероблене, з нього була вироблена електроенергія, яка була поставлена споживачам. Саме ж Центренерго переклало собівартість вугілля на споживачів", йдеться у релізі ТОВ "Укрдонінвест Трейдинг".

Таким чином, пояснюють у "Укрдонінвест Трейдинг", заяви Центренерго щодо майбутнього "блекауту", які поширюють деякі ЗМІ – "є цинічною спробою використати війну та людське горе для збагачення та банальної крадіжки".

ТОВ "Укрдонінвест Трейдинг" підкреслює, що діє виключно в рамках чинного законодавства України. Товариство також "закликає представників "Центренерго" працювати на благо України, а не власних кишень".

"Укрдонінвест Трейдинг" також зазначає, що представники "Центренерго" неодноразово маніпулювали і затягували розгляд справи, внаслідок чого були покарані судом.

"Ми сподіваємось на справедливе рішення суду, що буде сигналом для українського та міжнародного бізнесу про верховенство права в країні та виконання законів", — додають у компанії.