"Мы видим рост коррупции и давления на бизнес. Это видят и наши западные партнеры", — Сергей Фурса о препятствиях для восстановления Украины

Внутренние теневые процессы могут оттолкнуть зарубежных инвесторов

Перспективы послевоенного восстановления украинской экономики и инфраструктуры полностью зависят от иностранных инвестиций. Сейчас речь идет о необходимости в сотни миллиардов для разных отраслей, и цифра постоянно растет. Государство уже сейчас должно работать над созданием гарантий экономической безопасности для иностранных вкладчиков, но внутренние теневые процессы могут оттолкнуть инвесторов. Подобные опасения в эфире телемарафона "Єдині новини" выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Эксперт отмечает, что главное требование к государству – обеспечить безопасность капиталовложений. В первую очередь это касается верховенства права и борьбы с коррупцией.

Развитие антикоррупционной инфраструктуры является несомненно положительным сдвигом, который отмечают и западные партнеры Украины. Фурса отметил, что, кроме некоторых сомнительных кейсов, наконец началась системная работа. В частности, начал работу триумвират – антикоррупционный суд, антикоррупционная прокуратура и НАБУ. Но инвестбанкир озвучил и негативные явления, полностью нивелирующие достижения:

"У нас последние 9-2 месяца, к сожалению, фиксируется рост коррупции и рост давления на бизнес под прикрытием войны или просто на фоне войны. Речь о таможне, о налоговой, о в том числе и СБУ".

Эксперт называет "светлой стороной Службы безопасности" те ее структуры, которые занимаются контрразведкой и чей вклад неоценим для украинской борьбы с врагом.

"Всегда есть темная сторона СБУ, которая занимается экономикой. И это всегда было "кошмаром" бизнеса. Она оживилась последние месяцы. Поэтому мы видим рост коррупции, рост давления на бизнес. Такая параллельная история. И это видим не только мы – это видят наши западные партнеры".

Примером заметности негативных явлений является недавний комментарий президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО. Тот отметил, что украинская армия сейчас отвечает стандартам стран Альянса, однако выразил сомнение в том, не коррумпирована ли украинская система безопасности в целом.

"Это непростая история. Для ее преодоления нужна и политическая воля, и очень системные реформы. И ничего подобного сейчас нет", — отмечает Фурса.

С весны 2023-го известные компании и бизнесмены становятся "героями" уголовных производств чуть ли не каждую неделю. Часто "уголовными" на основании сомнительных фактов становятся обычные административные дела или имущественные конфликты.

Так, на основании хозяйственного спора с бывшими владельцами месторождения были проведены обыски в компании Concorde Capital . Обыски прошли и в офисе IT-компании MacPaw, основание — земельные участки, приобретенные в 2016-2021 годах. На основании якобы незаконного создания траста инвестгруппой Smart Holding, являющейся административным нарушением, было приостановлено действие лицензий газодобывающего бизнеса . Все остальные дотационные активы холдинга также рискуют прекратить свое существование. В компании это называют рейдерскими действиями именно по газовому бизнесу .

Сеть кинотеатров "Мультиплекс" получила уголовное производство за неуплату ЕСВ в полном объеме, воспользовавшись законной льготой об отмене уплаты пени на несвоевременную выплату, предоставленную Верховной Радой во время войны.

Эксперты отмечают, что правоохранители не имеют законодательных ограничений по причинам открытия уголовных производств, поэтому пользуются этим. Статистически, как говорит бизнес-омбудсмен Роман Ващук, до суда доходит только 6% дел .