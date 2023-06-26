"Ми бачимо зростання корупції та тиску на бізнес. Це бачать і наші західні партнери", — Сергій Фурса про перешкоди для відновлення України

Внутрішні тіньові процеси можуть відштовхнути закордонних інвесторів

Перспективи повоєнної відбудови української економіки та інфраструктури цілковито залежать від іноземних інвестицій. Нині йдеться про потребу в сотні мільярдів для різних галузей, і цифра постійно зростає. Держава вже зараз має працювати над створенням гарантій економічної безпеки для закордонних вкладників, але внутрішні тіньові процеси можуть відштовхнути інвесторів. Подібні занепокоєння в ефірі телемарафону "Єдині новини" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса .

Експерт зазначає, що головна вимога до держави – забезпечити безпеку капіталовкладень. В першу чергу це стосується верховенства права і боротьби з корупцією.

Розбудова антикорупційної інфраструктури є безсумнівно позитивним зрушенням, яке відмічають і західні партнери України. Фурса зазначив, що, крім деяких сумнівних кейсів, нарешті розпочалась системна робота. Зокрема, почав працювати тріумвірат – антикорупційний суд, антикорупційна прокуратура і НАБУ. Але інвестбанкір озвучив і негативні явища, що повністю нівелюють досягнення:

"У нас останні 9-2 місяці, на жаль, фіксується зростання корупції і зростання тиску на бізнес під прикриттям війни чи просто на фоні війни. Мова про митницю, мова про податкову, мова про в тому числі й СБУ".

Експерт називає "світлою стороною Служби безпеки" ті її структури, що займаються контррозвідкою і чий внесок є неоціненним для української боротьби з ворогом.

"Завжди є темна сторона СБУ, яка займається економікою. І це завжди було "кошмарення" бізнесу. Вона пожвавилась останні місяці. Тому ми бачимо зростання корупції, зростання тиску на бізнес. Така паралельна історія. І це бачимо не тільки ми – це бачать наші західні партнери".

Прикладом помітності негативних явищ є нещодавній коментар президента США Джо Байдена щодо вступу України до НАТО. Той зазначив, що українська армія зараз відповідає стандартам країн Альянсу, проте висловив сумнів у тому, чи не є корумпованою українська безпекова система загалом.

"Це непроста історія. Для її подолання потрібна і політична воля, і дуже системні реформи. І нічого такого зараз немає", — зауважує Фурса.

З весни 2023-го відомі компанії та бізнесмени стають "героями" кримінальних проваджень ледь не кожного тижня. Часто "кримінальними" на підставі сумнівних фактів стають звичайні адміністративні справи чи майнові конфлікти.

Так на підставі господарського спору з колишніми власниками родовища, було проведено обшуки в компанії Concorde Capital . Обшуки відбулись і в офісі IT-компанії MacPaw, підстава — земельні ділянки, які придбані в 2016-2021 роках. На підставі ніби-то незаконного створення трасту інвестгрупою Smart Holding, що є адміністративним порушенням, було призупинено дію ліцензій газовидобувного бізнесу . Всі інші активи холдингу, що є дотаційними, також ризикують припинити своє існування. В компанії це називають рейдерськими діями саме щодо газового бізнесу .

Мережа кінотеатрів "Мультиплекс" отримала кримінальне провадження за несплату ЄСВ у повному обсязі, скориставшись законною пільгою про відміну сплати пені на несвоєчасну виплату, наданою Верховною Радою на час війни.

Експерти зауважують, що правоохоронці не мають законодавчих обмежень щодо причин відкриття кримінальних проваджень, тож користуються цим. Статистично, як говорить бізнес-омбудсмен Роман Ващук, до суду доходить тільки 6% справ .